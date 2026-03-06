Cartelera deportiva del fin de semana

El fútbol trae un fin de semana cargado de partidos atractivos, aunque sin despegar la mirada de lo que hagan los compatriotas tanto en el tenis con Adolfo Vallejo, como Joshua Duerksen que tendrá competencia en Melbourne en la Fórmula 2.

Acá la cartelera completa.

VIERNES 06 DE MARZO

16.00 – Adolfo Vallejo vs. Facundo Díaz – ATP Challenger de Brasilia

16.30 – Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach – Bundesliga

16.45 – Napoli vs. Torino – Serie A

16.45 – PSG vs. Mónaco – Ligue 1

17.00 – Wolves vs. Liverpool - FA Cup

17.00 – Celta de Vigo vs. Real Madrid – Liga de España

00.00 – Necaxa vs. Pumas - Liga MX

SÁBADO 7 DE MARZO

00.00 – Joshua Duerksen – Carrera Sprint de F2, Melbourne

14.30 – FC Cologne vs. Borussia Dortmund – Bundesliga

14.30 – Atlético Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España

15.00 – AJ Auxerre vs. Estrasburgo – Ligue 1

16.45 – Juventus vs. Pisa – Serie A

17.00 – Newcastle vs. Manchester City – FA Cup

17.00 – Athletic vs. Barcelona – Liga de España

18.30 – Guarani vs. Cerro Porteño – Torneo Apertura

18.30 – D.C United vs. Inter Miami – MLS

20.30 – Libertad vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura

21.30 – Joshua DuerksenCarrera Principal de F2 en Melbourne, Australia.

21.30 – Atlanta vs. Real Salt Lake -MLS

22.05 – Atlas vs. Guadalajara – Liga MX

DOMINGO 8 DE MARZO

08.30 – Lecce vs. Cremonese -Serie A

16.45 – Milan vs. Internacional – Serie A

18.00 – Fluminense vs. Flamengo -Campeonato Carioca

18.00 – Inter vs. Gremio – Campeonato Gaúcho

18.30 – Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura

20.30 – Novorizontino vs. Palmeiras – Campeonato Paulista

20.30 – Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura