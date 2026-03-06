Cartelera deportiva del fin de semana

El fútbol trae un fin de semana cargado de partidos atractivos, aunque sin despegar la mirada de lo que hagan los compatriotas tanto en el tenis con Adolfo Vallejo, como Joshua Duerksen que tendrá competencia en Melbourne en la Fórmula 2.
Acá la cartelera completa.
VIERNES 06 DE MARZO
16.00 – Adolfo Vallejo vs. Facundo Díaz – ATP Challenger de Brasilia
16.30 – Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach – Bundesliga
16.45 – Napoli vs. Torino – Serie A
16.45 – PSG vs. Mónaco – Ligue 1
17.00 – Wolves vs. Liverpool - FA Cup
17.00 – Celta de Vigo vs. Real Madrid – Liga de España
00.00 – Necaxa vs. Pumas - Liga MX
SÁBADO 7 DE MARZO
00.00 – Joshua Duerksen – Carrera Sprint de F2, Melbourne
14.30 – FC Cologne vs. Borussia Dortmund – Bundesliga
14.30 – Atlético Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España
15.00 – AJ Auxerre vs. Estrasburgo – Ligue 1
16.45 – Juventus vs. Pisa – Serie A
17.00 – Newcastle vs. Manchester City – FA Cup
17.00 – Athletic vs. Barcelona – Liga de España
18.30 – Guarani vs. Cerro Porteño – Torneo Apertura
18.30 – D.C United vs. Inter Miami – MLS
20.30 – Libertad vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura
21.30 – Joshua DuerksenCarrera Principal de F2 en Melbourne, Australia.
21.30 – Atlanta vs. Real Salt Lake -MLS
22.05 – Atlas vs. Guadalajara – Liga MX
DOMINGO 8 DE MARZO
08.30 – Lecce vs. Cremonese -Serie A
16.45 – Milan vs. Internacional – Serie A
18.00 – Fluminense vs. Flamengo -Campeonato Carioca
18.00 – Inter vs. Gremio – Campeonato Gaúcho
18.30 – Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura
20.30 – Novorizontino vs. Palmeiras – Campeonato Paulista
20.30 – Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura