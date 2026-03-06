06 mar. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva del fin de semana

Como cada viernes te acercamos la agenda con los principales encuentros deportivos del fin de semana.

Marzo 06, 2026 11:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 06 (1).png

Enciso, de gran momento en Francia.

El fútbol trae un fin de semana cargado de partidos atractivos, aunque sin despegar la mirada de lo que hagan los compatriotas tanto en el tenis con Adolfo Vallejo, como Joshua Duerksen que tendrá competencia en Melbourne en la Fórmula 2.

Acá la cartelera completa.

VIERNES 06 DE MARZO

16.00 – Adolfo Vallejo vs. Facundo Díaz – ATP Challenger de Brasilia
16.30 – Bayern Múnich vs. Borussia Monchengladbach – Bundesliga
16.45 – Napoli vs. Torino – Serie A
16.45 – PSG vs. Mónaco – Ligue 1
17.00 – Wolves vs. Liverpool - FA Cup
17.00 – Celta de Vigo vs. Real Madrid – Liga de España
00.00 – Necaxa vs. Pumas - Liga MX

SÁBADO 7 DE MARZO
00.00 – Joshua Duerksen – Carrera Sprint de F2, Melbourne
14.30 – FC Cologne vs. Borussia Dortmund – Bundesliga
14.30 – Atlético Madrid vs. Real Sociedad – Liga de España
15.00 – AJ Auxerre vs. Estrasburgo – Ligue 1
16.45 – Juventus vs. Pisa – Serie A
17.00 – Newcastle vs. Manchester City – FA Cup
17.00 – Athletic vs. Barcelona – Liga de España
18.30 – Guarani vs. Cerro Porteño – Torneo Apertura
18.30 – D.C United vs. Inter Miami – MLS
20.30 – Libertad vs. Sportivo Luqueño – Torneo Apertura
21.30 – Joshua DuerksenCarrera Principal de F2 en Melbourne, Australia.
21.30 – Atlanta vs. Real Salt Lake -MLS
22.05 – Atlas vs. Guadalajara – Liga MX

DOMINGO 8 DE MARZO
08.30 – Lecce vs. Cremonese -Serie A
16.45 – Milan vs. Internacional – Serie A
18.00 – Fluminense vs. Flamengo -Campeonato Carioca
18.00 – Inter vs. Gremio – Campeonato Gaúcho
18.30 – Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo – Torneo Apertura
20.30 – Novorizontino vs. Palmeiras – Campeonato Paulista
20.30 – Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo – Torneo Apertura

Cartelera deportiva Fútbol Internacional Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cartelera deportiva D10 23.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y el retorno del fútbol paraguayo
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo el regreso del apasionante fútbol paraguayo.
Enero 23, 2026 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 16.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y el derbi de Manchester
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana trae consigo el derbi de Manchester entre el United y el City. También destacan los amistosos de Cerro Porteño y Olimpia.
Enero 16, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
InShot_20260109_090735323.jpg
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva con foco en la Supercopa de España
El clásico entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España es el plato fuerte de la Cartelera Deportiva D10 de este fin de semana.
Enero 09, 2026 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 19.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva con duelo de paraguayos en la Premier League
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae como principal atractivo el duelo entre los paraguayos Diego Gómez y Omar Alderete en la Pemier League.
Diciembre 19, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 12.png
Cartelera Deportiva
Cartelera deportiva del fin de semana
Como cada viernes te acercamos la cartelera con los duelos más relevantes del fin de semana.
Diciembre 12, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Cartelera deportiva D10 21.png
Cartelera Deportiva
Cartelera Deportiva y la final de la Sudamericana en Asunción
La Cartelera Deportiva D10 del fin de semana te trae la gran final de la Conmebol Sudamericana a disputarse en Asunción entre Atlético Mineiro y Lanús
Noviembre 21, 2025 10:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más