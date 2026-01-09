Cartelera Deportiva con foco en la Supercopa de España

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva para que vayas tomando nota de los partidazos para ver.

Viernes 9/01:

13:00 Malí vs. Senegal (Cuartos de Final Copa Africa).

16:00 Camerún vs. Marruecos (Cuartos de Final Copa África).

17:00 Getafe vs. Real Sociedad.

Sábado 10/01:

9:15 Everton vs. Leicester (FA Cup)

13:00 Argelia vs. Nigeria (Cuartos de final Copa África).

14:00 Avranches vs. Estrasburgo (Copa de Francia).

16:00 Egipto vs. Costa de Marfil (Cuartos de final Copa África).

Domingo 11/01:

11:00 Fiorentina vs. Milan (Serie A).

13:30 Manchester United vs. Brighton (FA Cup).

13:30 Bayern Múnich vs. Wolfsburgo.

16:00 Barcelona vs. Real Madrid.

16:45 Inter vs. Napoli (Serie A).