09 ene. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva con foco en la Supercopa de España

El clásico entre Real Madrid y Barcelona por la Supercopa de España es el plato fuerte de la Cartelera Deportiva D10 de este fin de semana.

Enero 09, 2026 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
InShot_20260109_090735323.jpg

Real Madrid y Barcelonabse verán las caras en la final de la Supercopa de España.

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva para que vayas tomando nota de los partidazos para ver.

Viernes 9/01:

13:00 Malí vs. Senegal (Cuartos de Final Copa Africa).

16:00 Camerún vs. Marruecos (Cuartos de Final Copa África).

17:00 Getafe vs. Real Sociedad.

Sábado 10/01:

9:15 Everton vs. Leicester (FA Cup)

13:00 Argelia vs. Nigeria (Cuartos de final Copa África).

14:00 Avranches vs. Estrasburgo (Copa de Francia).

16:00 Egipto vs. Costa de Marfil (Cuartos de final Copa África).

Domingo 11/01:

11:00 Fiorentina vs. Milan (Serie A).

13:30 Manchester United vs. Brighton (FA Cup).

13:30 Bayern Múnich vs. Wolfsburgo.

16:00 Barcelona vs. Real Madrid.

16:45 Inter vs. Napoli (Serie A).

Cartelera deportiva D10 Fútbol Internacional
Redacción D10
