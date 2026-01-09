Cartelera Deportiva con foco en la Supercopa de España

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva para que vayas tomando nota de los partidazos para ver.
Viernes 9/01:
13:00 Malí vs. Senegal (Cuartos de Final Copa Africa).
16:00 Camerún vs. Marruecos (Cuartos de Final Copa África).
17:00 Getafe vs. Real Sociedad.
Sábado 10/01:
9:15 Everton vs. Leicester (FA Cup)
13:00 Argelia vs. Nigeria (Cuartos de final Copa África).
14:00 Avranches vs. Estrasburgo (Copa de Francia).
16:00 Egipto vs. Costa de Marfil (Cuartos de final Copa África).
Domingo 11/01:
11:00 Fiorentina vs. Milan (Serie A).
13:30 Manchester United vs. Brighton (FA Cup).
13:30 Bayern Múnich vs. Wolfsburgo.
16:00 Barcelona vs. Real Madrid.
16:45 Inter vs. Napoli (Serie A).