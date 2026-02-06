06 feb. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera Deportiva con partidazos

Llega la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos para este fin de semana donde resalta el partidazo entre Liverpool y Manchester City.

Febrero 06, 2026 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Partidazo en la Premier League entre Liverpool y Manchester City.

Es viernes y en D10, como ya es costumbre te presentamos la Cartelera Deportiva D10 de este fin de semana donde resalta el partidazo entre Liverpool y Manchester City.

Viernes 6/02:

18:30 San Lorenzo vs. Recoleta.

20:30 Luqueño vs. Ameliano.

Sábado 7/02:

9:30 Manchester United vs. Tottenham.

12:00 Wolves vs. Chelsea.

12:00 Arsenal vs. Sunderland.

12:15 Barcelona vs. Mallorca.

14:00 Genoa vs. Napoli.

16:45 Fiorentina vs. Torino.

18:30 Rubio Ñu vs. Trinidense.

20:00 River Plate.

20:30 2 de Mayo vs. Cerro Porteño.

Domingo 8/02:

11:00 Brighton vs. Crystal Palace.

13:15 Le Havre vs. Estrasburgo.

13:30 Liverpool vs. Manchester City.

13:30 Bayern Múnich vs. Hoffenheim.

16:45 Juventus vs. Lazio.

16:45 PSG vs. Olympique de Marsella.

17:00 Valencia vs. Real Madrid.

18:30 Libertad vs. Guaraní.

20:30 Nacional vs. Olimpia.

22:15 Velez Sarsfield vs. Boca Juniors.

