Cartelera Deportiva con partidazos

Es viernes y en D10, como ya es costumbre te presentamos la Cartelera Deportiva D10 de este fin de semana donde resalta el partidazo entre Liverpool y Manchester City.
Viernes 6/02:
18:30 San Lorenzo vs. Recoleta.
20:30 Luqueño vs. Ameliano.
Sábado 7/02:
9:30 Manchester United vs. Tottenham.
12:00 Wolves vs. Chelsea.
12:00 Arsenal vs. Sunderland.
12:15 Barcelona vs. Mallorca.
14:00 Genoa vs. Napoli.
16:45 Fiorentina vs. Torino.
18:30 Rubio Ñu vs. Trinidense.
20:00 River Plate.
20:30 2 de Mayo vs. Cerro Porteño.
Domingo 8/02:
11:00 Brighton vs. Crystal Palace.
13:15 Le Havre vs. Estrasburgo.
13:30 Liverpool vs. Manchester City.
13:30 Bayern Múnich vs. Hoffenheim.
16:45 Juventus vs. Lazio.
16:45 PSG vs. Olympique de Marsella.
17:00 Valencia vs. Real Madrid.
18:30 Libertad vs. Guaraní.
20:30 Nacional vs. Olimpia.
22:15 Velez Sarsfield vs. Boca Juniors.