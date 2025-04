Cartelera cargada en copas continentales

En total serán doce partidos, seis de cada competición, entre ellos tres equipos paraguayos.

Los juegos para hoy por Libertadores son: Carabobo vs. Estudiantes (19:00), Cerro Porteño vs. Bolívar (19:00), Bucaramanga vs. Colo Colo (21:30), Fortaleza vs. Racing (21:30), Barcelona vs. Independiente del Valle (23:00) y Alianza Lima vs. Libertad (23:00).

Por Sudamericana, los choques para hoy son: Unión vs. Cruzeiro (19:00), Boston River vs. Guaraní (19:00), Nacional Potosí vs. Independiente de Avellaneda (19:00), Iquique vs. Caracas (19:00), Cienciano vs. Atlético Mineiro de Junior Alonso desde las 21:30 y Once Caldas vs. Fluminense de Rubén Lezcano (21:30).