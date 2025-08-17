17 ago. 2025
Intermedia

Resistencia triunfa en Campo Grande

Dos partidos dieron cierre a la fecha 22 de la División Intermedia 2025.

Agosto 17, 2025 04:18 p. m.
Resistencia ganó este domingo.

Con un doblete de Marcelo Benítez, Resistencia venció por 2-1 de visitante a Independiente de Campo Grande, en el Ricardo Gregor en uno de los partidos que dio por finalizada la jornada 22 de la apasionante División Intermedia 2025, segunda categoría del fútbol paraguayo. El tanto para el local fue obra de Julio Doldán.

Con este resultado, el conjunto de la Chacarita llega a 31 puntos en el clasificatorio, mientras que el cuadro campograndense se mantiene con 23 unidades.

En el otro choque de ayer, Sportivo Carapeguá y Guaireña empataron 3-3 en un gran juego disputado en el estadio Municipal de Carapeguá.

Mario Smith, Marcelo Ojeda y Augusto Giménez anotaron para el Potro, mientras que Antonio Marín, Axel Loncharich y Willian Riquelme marcaron para el elenco albiceleste de Villarrica.

VUELVE IRRAZÁBAL. Por otra parte, Deportivo Capiatá, que el sábado perdió por 1-0 ante River Plate, confirmó la salida de Édgar “Araña” Denis y la llegada de Julio Irrazábal como nuevo entrenador.

“Bienvenido nuevamente profesor Irrazábal”, publicó el Escobero en sus redes.

