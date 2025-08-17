17 ago. 2025
Manchester United de Diego León cae ante Arsenal

El Manchester United, con Diego León fuera de la convocatoria, cayó de local ante el Arsenal en el inicio de la Premier League de Inglaterra.

Manchester United no pudo de local con el Arsenal.

Ni Matheus Cunha ni Bryan Mbeumo ni Benjamin Sesko fueron suficientes para cambiar el destino este domingo del Manchester United, reincidente y derrotado 0-1 por el Arsenal por un error decisivo de su portero Altay Bayindir aprovechado por Riccardo Calafiori.

Entre las rutilantes apuestas atacantes en el mercado de verano de ambos equipos, la diferencia, realmente, fue la portería: David Raya fue crucial para el Arsenal, sobre todo en una parada a Mbeumo; el fallo de Bayindir fue un lastre para el equipo de Rubén Amorim, al que le queda mucha tarea por delante.

El Arsenal no sólo mantiene su aspecto, sino que su potenciación es irrebatible. A su base de los últimos tiempos, evidenciada en su once titular de este domingo, añadió en su puesta en escena a Martín Zubimendi, pendiente de rodaje y adaptación en su primera aparición en la ‘Premier’, y al goleador Viktor Gyokeres, a falta de ocasiones, rodeados de Odegaard, Rice, Saka y Gabriel Martinelli.

Su estrategia es una mina a balón parado. Aún sigue vigente: en el minuto 13, Declan Rice lanzó el córner, Saliba estorbó dentro del área pequeña y el portero Bayindir, entre la molestia rival y la torpeza propia, palmeó fatal el centro, remachado en el segundo palo por Calafiori, atento, solitario y goleador.

Mérito del Arsenal, tanto o más que demérito del portero turco del United, el sustituto en la primera jornada de André Onana, también señalado tantas y tantas veces por unos cuantos errores, y el motivo por el que el conjunto de Ruben Amorim empezó su nuevo proyecto en Old Trafford con mal pie. Tan rápido.

No fue titular Sesko, inicialmente suplente en el proceso de reconstrucción del Manchester United de Ruben Amorim, con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en el once, en el que anunciaron muchas de sus interesantes cualidades, y con toda la presión que despierta la temporada, ya sin duda, para el entrenador portugués.

En una especie de transición el curso pasado, ahora es la hora de la verdad. No hay que excusas. Debe demostrar que puede liderar al United donde pretende. De momento, hay dudas razonables, por todas las dificultades del pasado ejercicio. Una advertencia para los ‘Diablos Rojos’, tan lejos de su historia en su presente.

Pero el United demostró posibilidades este domingo, más allá del error de su portero, que lo condicionó todo. Velocidad, potencia, atrevimiento, Mbeumo es un recurso de sumo valor. Y Matheus Cunha, más aún incluso. Ha ganado en su ataque. Entre los dos alteraron constantemente al Arsenal, salvado por el palo, a tiro de Dorgu, y el portero David Raya antes del descanso.

No sufrió mucho más el Arsenal en el inicio del segundo tiempo, apenas en un saque de esquina que despejó David Raya como no hizo Bayindir en el 0-1. En el otro lado tampoco tuvo ninguna ocasión Gyokeres, que se fue a la ducha a la hora de partido, sin goles ni nota, reemplazado por Kai Havertz.

Amorim subió la apuesta ofensiva. Sumó la entrada de Sesko a la permanencia sobre el terreno de Cunha y Mbeumo, cuyo testarazo en el minuto 73 fue la mejor opción de todo el duelo para el United. David Raya se lanzó, pleno de reflejos, para sostener la victoria del Arsenal, práctico, resolutivo y aspirante a todo.

- Ficha técnica:

0 - Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt, Luke Shaw (Maguire, m. 80); Dalot (Amad, m. 55), Casemiro (Ugarte, m. 65), Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Mount (Sesko, m. 65), Cunha.

1 - Arsenal: Raya; Ben White (Timber, m. 71), Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori (Lewis-Skelly, m. 71); Odegaard, Zubimendi, Rice (Mikel Merino, m. 82); Saka, Gyokeres (Havertz, m. 59), Martinelli (Madueke, m. 59).

Gol: 0-1, m. 13: Calafiori.

Árbitro: Simon Hooper. Amonestó con tarjeta amarilla al local Dorgu (m. 85) y a los visitantes Calafiori (m. 42), Raya (m. 85), Timber (m. 91) y Lewis-Skelly (m. 93).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la ‘Premier League’ inglesa ante unos 90.000 espectadores. EFE

