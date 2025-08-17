17 ago. 2025
Fútbol Internacional

El Chelsea tropieza en su estreno frente al Crystal Palace

El Chelsea, recién campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace, que logró un punto muy valioso en la primera jornada.

Agosto 17, 2025 12:44 p. m.
cchel.jfif

Chelsea no pudo de local este domingo.

El encuentro comenzó con gran intensidad, como es habitual en la Premier, y la primera ocasión clara llegó en el minuto 3 para el Chelsea, con un cabezazo del español Marc Cucurella que sacó bajo palos Malang Sarr.

A partir de ahí, fue el Palace tomó la iniciativa con el trabajo en el medio de Adam Wharton y la movilidad ofensiva de Eberechi Eze, titular a pesar de los rumores que lo vinculan con el Tottenham.

Precisamente en las botas de Eze estuvo el primer gol del partido en el minuto 13, con un potente libre directo desde la frontal que sorprendió a Robert Sánchez, poco acertado en la acción, sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado porque Marc Guéhi —también en el punto de mira de rumores de traspaso, en su caso al Liverpool— se encontraba a menos de un metro de la barrera en el momento del lanzamiento, una decisión que generó polémica, pero que se ajustó al reglamento.

Cinco minutos después, Jean-Philippe Mateta tuvo un mano a mano que Sánchez logró despejar, dando aire al Chelsea, que poco a poco fue equilibrando el encuentro y logrando aproximaciones aisladas al área rival, aunque sin generar verdadero peligro.

Cole Palmer y Neto lo intentaron con disparos lejanos, Acheampong remató de cabeza por encima del larguero y Trevoh Chalobah desperdició la ocasión más clara al enviar alto un balón franco dentro del área pequeña.

La primera parte terminó cargada de tensión, con numerosas interrupciones y entradas fuertes que obligaron al árbitro a mostrar varias amonestaciones a ambos equipos, reflejo de un partido muy físico que se jugó al límite en cada duelo.

Reece James fue amonestado en el Chelsea, mientras que Daniel Muñoz y Mateta vieron la tarjeta en el Crystal Palace, reflejo de un partido muy físico que se jugó al límite en cada duelo.

La segunda parte comenzó con una marcha más para los ‘blues’ que salieron decididos a conseguir los tres puntos, pero se topócon la defensa cerrada del Palace, liderada por un Guéhi impecable.

En el minuto 55, Maresca dio entrada al joven brasileño Estevão, uno de los nuevos fichajes, que levantó a la grada con una jugada individual, que no pudo concretar y fue uno de los pocos destellos que pudo mostrar el joven.

A pesar de la falta de ocasiones y de goles, el encuentro fue muy táctico donde el Palace esperaba atrás e intentaba salir a la contra, mientras que los ‘blues’ se topaban una y otra vez con el muro visitante, y aunque dominaba la posesión, no generaba ocasiones claras.

A pesar de los intentos finales, incluyendo un disparo de Eze desde fuera del área en el minuto 82 y un remate de Liam Delap en el 89, y el arreón en los seis minutos de añadido del conjunto local, el encuentro concluyó 0-0.

El Chelsea, uno de los candidatos al título, deja escapar sus primeros puntos en casa, mientras que el Crystal Palace refuerza su reputación como equipo sólido tras haberse proclamado campeón de la Community Shield el pasado domingo.

Chelsea Crystal Palace Premier League
Más contenido de esta sección
20250130_150754.jpg
Fútbol Internacional
El ex DT albirrojo al que los propios jugadores despidieron
Aldo Duscher ya no es el entrenador del Quilmes de la Primera Nacional de Argentina. Insólitamente, los propios jugadores votaron su salida.
Agosto 14, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Thomas Müller
Fútbol Internacional
Vancouver Whitecaps presenta oficialmente a Thomas Müller
El Vancouver Whitecaps de la MLS presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller tras su reciente fichaje por el club canadiense, en un acto en el que el exjugador del Bayern Múnich insistió en que llegaba con el objetivo de pelear por títulos.
Agosto 14, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Matías Rojas dejó River y va a la MLS
El ofensivo paraguayo arregló su desvinculación con el Millonario y, según la prensa argentina, tiene todo arreglado para ir al Portland Timbers de la MLS.
Agosto 14, 2025 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
trinidense gol.jpg
Fútbol Internacional
Rieder: “El objetivo es todo lo que se pueda sumar”
El Sportivo Trinidense, de buen momento en el torneo, desea sumar “todo lo que se pueda”, de acuerdo con su presidente Norman Rieder. “No nos ponemos ni un tope, ni un mínimo”, dijo.
Agosto 14, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos González
Fútbol Internacional
Carlos González le dio el triunfo a Newell’s en Copa Argentina
Newell’s Old Boys avanzó el miércoles a la siguiente ronda de la Copa Argentina gracias al tanto del paraguayo Carlos González.
Agosto 14, 2025 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
La noche en que Olimpia “presentó” en sociedad su corona
En una noche inolvidable, el Decano reunió a campeones del mundo y figuras del continente para celebrar, ante su gente, la histórica conquista de la Copa Libertadores.
Agosto 14, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más