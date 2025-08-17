17 ago. 2025
Fútbol Internacional

Messi vuelve y guía al Inter Miami a la victoria

El Inter Miami derrotó este sábado a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión, mientras que el LAFC, con Son Heung-min estrenándose como titular, derrotó por 0-2 al New England Revolution.

Agosto 17, 2025 09:57 a. m.
mmees.jpeg

Leo Messi, figura en el Inter Miami.

Messi, que no jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto en el partido contra el Necaxa mexicano en la Leagues Cup, ingresó en el segundo tiempo tras empezar el partido de suplente.

El argentino dio la ventaja a su equipo con un gol desde fuera del área en el minuto 84, cuando el marcador era de 1-1, y luego dio una magnífica asistencia de tacón para que el uruguayo Luis Suárez sentenciara el partido.

El Inter suma 45 puntos en la tabla del Este, a siete del líder, el Cincinnati, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.

Messi, por su lado, se vuelve a poner como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

El Philadelphia perdió el liderato del Este al caer derrotado por 1-0 ante el New York Red Bulls con gol del estadounidense Dylan Nealis, mientras que el Cincinnati retomó la primera posición con su triunfo por 1-3 en Portland.

Evander marcó ante su exequipo el tercero del Cincinnati y ya lleva 16 goles en liga.

El flamante fichaje del LAFC, el coreano Son Heung-min, se estrenó en Boston como titular y jugó los 90 minutos en un partido que los angelinos ganaron por 0-2 con goles del estadounidense Mark Delgado y del canadiense Mathieu Choinière.

El Orlando City de Óscar Pareja derrotó por 3-1 al Kansas City con goles del argentino Ramiro Enrique -el segundo- y del colombiano Nicolás Rodríguez -el tercero-.

Toronto y Columbus Crew empataron 1-1 con gol del uruguayo Diego Rossi -su decimotercero- para los estadounidenses.

El Minnesota derrotó por 1-0 al Seattle con gol del argentino Joaquín Pereyra y se puso segundo en el Oeste, a dos puntos del líder, el San Diego, que jugará el domingo.

Finalmente, el Colorado derrotó por 3-1 al Atlanta con un doblete del delantero brasileño Rafael Navarro, que lleva 10 goles esta temporada.

Messi Inter Miami MLS
Más contenido de esta sección
20250130_150754.jpg
Fútbol Internacional
El ex DT albirrojo al que los propios jugadores despidieron
Aldo Duscher ya no es el entrenador del Quilmes de la Primera Nacional de Argentina. Insólitamente, los propios jugadores votaron su salida.
Agosto 14, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Thomas Müller
Fútbol Internacional
Vancouver Whitecaps presenta oficialmente a Thomas Müller
El Vancouver Whitecaps de la MLS presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller tras su reciente fichaje por el club canadiense, en un acto en el que el exjugador del Bayern Múnich insistió en que llegaba con el objetivo de pelear por títulos.
Agosto 14, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Matías Rojas dejó River y va a la MLS
El ofensivo paraguayo arregló su desvinculación con el Millonario y, según la prensa argentina, tiene todo arreglado para ir al Portland Timbers de la MLS.
Agosto 14, 2025 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
trinidense gol.jpg
Fútbol Internacional
Rieder: “El objetivo es todo lo que se pueda sumar”
El Sportivo Trinidense, de buen momento en el torneo, desea sumar “todo lo que se pueda”, de acuerdo con su presidente Norman Rieder. “No nos ponemos ni un tope, ni un mínimo”, dijo.
Agosto 14, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos González
Fútbol Internacional
Carlos González le dio el triunfo a Newell’s en Copa Argentina
Newell’s Old Boys avanzó el miércoles a la siguiente ronda de la Copa Argentina gracias al tanto del paraguayo Carlos González.
Agosto 14, 2025 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
La noche en que Olimpia “presentó” en sociedad su corona
En una noche inolvidable, el Decano reunió a campeones del mundo y figuras del continente para celebrar, ante su gente, la histórica conquista de la Copa Libertadores.
Agosto 14, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más