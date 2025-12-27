27 dic. 2025
Fútbol Internacional

Diego Gómez anota frente al Arsenal

VIDEO. El jugador paraguayo Diego Gómez convirtió este sábado un tanto frente al líder Arsenal.

Diciembre 27, 2025 01:40 p. m. • 
Por Redacción D10
G9MFQM9X0AAr3q0.jpeg

Gómez se hizo sentir en Inglaterra.

Foto: @OfficialBHAFC

El futbolista del Brighton y la Selección Paraguaya, Diego Gómez, marcó este sábado el tanto del descuento de su equipo frente al Arsenal, en el encuentro disputado en el mítico Emirates Stadium.

El paraguayo arrancó de titular en el equipo del alemán Fabian Hurzeler y su equipo venía cayendo por 2-0 cuando a los 63’ se encontraba cerca del corazón del área para aprovechar un rebote al poste y hacer el 2-1 en el lance.

Diego Gómez alcanzó su tercera conquista con las Gaviotas en esta temporada en la Premier League, ya que anteriormente había anotado un doblete frente a Leeds el pasado 1 de noviembre.  

Fútbol Internacional Premier League Arsenal Brighton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO
Fútbol Internacional
Dembélé destrona a Marchand como deportista francés del año
El delantero del París Saint-Germain Ousmane Dembélé acabó con la hegemonía de dos años consecutivos del nadador Léon Marchand en la lista del “campeón de campeones” con la que el diario L’Équipe designa al deportista francés del año.
Diciembre 26, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis de la Fuente
Fútbol Internacional
Luis de la Fuente, mejor seleccionador del mundo
El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
Diciembre 26, 2025 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
Gnz9YPyW8AAfc68.jfif
Fútbol Internacional
Memphis Depay lanzó una música con dedicatoria para sus críticos
El delantero neerlandés Memphis Depay lanzó este viernes ‘Work a lot’, su nueva creación musical en la que desafía a sus detractores tras ganar la Copa de Brasil con el Corinthians.
Diciembre 26, 2025 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
galatasaray.jpg
Fútbol Internacional
Varios detenidos en Turquía, entre ellos 14 jugadores, en investigación sobre apuestas
La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes de detención, en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente del Galatasaray Erden Timur.
Diciembre 26, 2025 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
haaland.jpg
Fútbol Internacional
Haaland ‘responde’ a Guardiola con una foto subido a una báscula
Erling Haaland responde a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.
Diciembre 25, 2025 05:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Sadettin Saran
Fútbol Internacional
Libertad con cargos para el presidente del Fenerbahçe
El presidente del club deportivo turco Fenerbahçe, Sadettin Saran, fue puesto en libertad provisional este jueves, un día después de ser detenido por sospechas de uso de drogas, informa la agencia turca Anadolu.
Diciembre 25, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más