Diego Gómez anota frente al Arsenal

El futbolista del Brighton y la Selección Paraguaya, Diego Gómez, marcó este sábado el tanto del descuento de su equipo frente al Arsenal, en el encuentro disputado en el mítico Emirates Stadium.

El paraguayo arrancó de titular en el equipo del alemán Fabian Hurzeler y su equipo venía cayendo por 2-0 cuando a los 63’ se encontraba cerca del corazón del área para aprovechar un rebote al poste y hacer el 2-1 en el lance.

Diego Gómez alcanzó su tercera conquista con las Gaviotas en esta temporada en la Premier League, ya que anteriormente había anotado un doblete frente a Leeds el pasado 1 de noviembre.