26 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Miguel Samudio vuelve al fútbol charrúa

Miguel Samudio, lateral paraguayo, seguirá su carrera en Uruguay en donde conquistó títulos muy importantes con el Liverpool.

Diciembre 26, 2025 02:42 p. m. • 
Por Redacción D10
miguel samudio.jpg

Miguel Samudio vuelve al fútbol uruguayo.

Foto: Gentileza

El lateral paraguayo Miguel Samudio, de 39 años de edad, seguirá su carrera profesional en el Paysandú, de la Segunda División del fútbol uruguayo.

“Bienvenido a tu nueva casa, Miguel. Jerarquía internacional, carácter competitivo y mentalidad ganadora. Miguel Samudio se suma a Paysandú FC para aportar experiencia, liderazgo y personalidad dentro y fuera de la cancha”, expresó la cuenta oficial de la institución charrúa.

El defensor paraguayo conoce muy bien este fútbol, tras su paso por el Liverpool, con el que ganó trofeos muy importantes, aunque su estadía no tuvo un final feliz ya que debió dejar el club por un problema disciplinario a principios de la temporada 2024.

“Es un jugador que defendió camisetas de peso, que sabe lo que es competir al más alto nivel y que hoy elige este proyecto para seguir haciendo historia”, sentenció el Paysandú.

Paraguayos en el exterior Miguel Samudio Uruguay
Redacción D10
