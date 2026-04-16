17 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Carlos González “realza” su carrera

Autor de dos goles para Independiente del Valle en la Copa Libertadores, Carlos González habló de su presente en Ecuador, a donde llegó para “realzar mi carrera”.

Abril 16, 2026 06:42 p. m. • 
Por Redacción D10
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Carlos González anotó por duplicado en la Copa Libertadores.

Carlos González decidió armar las maletas y mudarse a la altura de Ecuador, rechazando ofertas económicamente tentadoras por un proyecto que le devolviera el brillo a su carrera.

Así llegó a Independiente del Valle, para el que ayer marcó un doblete decisivo para el 3-1 de Independiente del Valle frente a Universidad Central que lo posicionó como la figura de la jornada.

Tras un paso complicado por Newell’s Old Boys, el delantero paraguayo parece haber encontrado en el “Matagigantes” el lugar ideal para reencontrarse con su mejor versión. En conversación con Fútbol a lo Grande (Monumental 1080), “Charly” se refirió a su momento en Ecuador.

“Mi presente es bastante bueno. De a poco me están saliendo las cosas. Estamos trabajando duro sabiendo que siempre va a haber un condimento, el efecto de la altura, la adaptación. No ha sido fácil, pero estoy contento porque lo voy logrando y se ve reflejado en el campo de juego”, afirmó el atacante.

Tras un año difícil en Argentina, el delantero manejaba una mesa llena de opciones. Mercados como el brasileño, el mexicano e incluso ligas del Medio Oriente tentaron al jugador con cifras que habrían mareado a cualquiera. No obstante, el paraguayo priorizó el “rumbo” sobre el “monto”.

“Tenía que elegir un buen camino que me pudiera realzar la carrera. Al saber que se fijaron en mí, tomé la decisión de prescindir de un montón de opciones que manejaba”, confesó González. “Tenía ofertas importantes a nivel económico en Brasil, México y Arabia, pero buscaba un equipo que me hiciera sentir importante. Apareció Independiente y fue una decisión muy acertada”, aseguró.

Con respecto a Libertad, próximo rival de Independiente del Valle por la Copa, González contó que “estuvimos viendo el juego y va a ser un partido difícil porque están dolidos, vienen de dos derrotas. Pensar que las cosas serán fáciles es erróneo”, aseguró.

Independiente del Valle Copa Libertadores Carlos González
Redacción D10
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