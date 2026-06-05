Ale Silva dejó su huella

“Hay jugadores que dejan títulos. Hay jugadores que dejan goles. Y hay jugadores que, como vos, dejan una huella imborrable”, expuso el Decano en un posteo en redes sociales, con imágenes de su último paso por el club.

“Alejandro Daniel Silva González, de aquella histórica final del 2013 hasta el último partido, demostraste lo que significa jugar en el Rey de Copas. Esta siempre será tu casa. ¡Gracias por tanta historia, Ale!”, remarcó la instituciónfranjeada en el posteo.

Silva completó un total de 9 partidos y anotó 2 goles en su última etapa con Olimpia, con el que logró alcanzar un total de 8 conquistas, agregando además el sub campeonato en la Copa Libertadores en el 2013.

Pausa hasta el 15. El plantel de Olimpia tiene un descanso y pausa en las actividades durante dos semanas.

El plantel vuelve a juntarse el lunes 15 de junio, en Villa Olimpia para planificar las actividades de cara al segundo semestre, en donde los desafíos están divididos entre Sudamericana, Clausura y Copa Paraguay. Se aguardan refuerzos para potenciar el plantel en los siguientes puestos: Lateral izquierdo, mediocampista, extremo y delantero.

CIFRAS. 8 títulos alcanzó el mediocampista Alejandro Silva con Olimpia, en un total de 4 etapas como jugador del club. 2013 fue el año en el que alcanzó la final de la Copa Libertadores con Olimpia, anotando un gol en la final (ida).