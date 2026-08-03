03 ago 2026
Torneo Clausura

Recoleta venció al Trico en un verdadero partidazo

Recoleta FC consiguió su primera victoria en el Clausura 2026 tras imponerse por 3-2 a Nacional en un vibrante encuentro. Luego de estar abajo en el marcador, el conjunto aurinegro mostró personalidad para remontar y quedarse con tres puntos de enorme valor.

Agosto 3, 2026 08:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta FC.jfif

Partidazo. Cinco goles y un ganador, Recoleta FC que disputó uno de sus mejores partidos del año.

APF

En un compromiso cargado de intensidad, goles y constantes cambios en el marcador, Recoleta FC derrotó por 3-2 a Nacional en el cierre de la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, logrando así su primer triunfo en la competencia.

El conjunto canario golpeó rápidamente y abrió el marcador a los 7 minutos, cuando Wilfrido Báez apareció dentro del área para definir con precisión y poner en ventaja a los locales.

La reacción del Tricolor no tardó en llegar. A los 18 minutos, Hugo Adrián Benítez aprovechó una acción ofensiva para establecer el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso luego de una primera mitad muy dinámica.

En el complemento, Nacional parecía encaminar el partido a su favor. A los 57 minutos, nuevamente Hugo Adrián Benítez apareció con una gran definición para firmar su doblete personal y dar vuelta el marcador, colocando el 2-1 para el equipo tricolor.

Pero Recoleta no perdió la calma ni renunció a su propuesta ofensiva. Con actitud y decisión fue en busca del empate, que llegó a los 64 minutos gracias a Héctor López, quien aprovechó una buena jugada colectiva para establecer el 2-2.

El envión anímico favoreció completamente al Canario, que siguió insistiendo hasta encontrar el premio mayor. A los 75 minutos, Paul Charpentier culminó una gran acción ofensiva para marcar el 3-2, desatando la euforia de la afición local y sellando una remontada espectacular.

En los minutos finales, Recoleta mostró carácter y solidez defensiva para resistir los intentos desesperados de Nacional. Con orden, entrega y mucha garra, el equipo aurinegro protegió la ventaja hasta el pitazo final y celebró una victoria tan sufrida como merecida.

Con este resultado, Recoleta FC suma su primer triunfo en el Clausura 2026, ganando confianza de cara a su partido por la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. Mientras que la Academia dejó escapar una valiosa oportunidad después de haber remontado parcialmente el compromiso. El cierre de la tercera fecha regaló uno de los mejores espectáculos del campeonato, con cinco goles y un desenlace emocionante de principio a fin.

Recoleta Nacional
Redacción D10
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