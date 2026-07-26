Joshua Duerksen volvió a puntuar en la Fórmula 2

Joshua Duerksen cerró este domingo su participación en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2 con un meritorio octavo puesto en la carrera principal, luego de una competencia exigente en la que debió sobreponerse a distintas adversidades para rescatar puntos importantes de cara al campeonato.

El piloto paraguayo, que había firmado una destacada clasificación el viernes para partir desde la cuarta posición, no tuvo la mejor largada y perdió algunos lugares en los primeros metros. A partir de allí protagonizó una intensa batalla en pista, defendiéndose de los constantes ataques de sus rivales y buscando mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia.

La estrategia también jugó un papel determinante. Tras ingresar a boxes para cambiar neumáticos, la aparición de un coche de seguridad virtual favoreció a varios de sus competidores, complicando las aspiraciones del representante de Invicta Racing, que se vio obligado a remar desde atrás para recuperar terreno.

Con determinación y un gran ritmo en el tramo final, Duerksen defendió su posición hasta cruzar la meta en el octavo lugar, sumando valiosos puntos para seguir firme en la lucha del campeonato.

Ahora, la Fórmula 2 entrará en su receso de verano y volverá a la acción en septiembre con el Gran Premio de Italia, en el histórico circuito de Monza.