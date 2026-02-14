Boca Juniors presenta oferta formal por Adam Bareiro

El reconocido periodista de mercado de pases César Luis Merlo informó como exclusiva que Boca Juniors lanzó una oferta formal al Fortaleza de Brasil por el pase del futbolista paraguayo Adam Bareiro.
El Zorrito viene haciendo goles en Fortaleza, club que esta temporada disputa la Serie B de Brasil y que busca retornar a Primera División.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, en su momento alavó a Adam Bareiro cuando este jugaba para San Lorenzo de Almagro. Luego Bareiro pasó a River sin mucho éxito y ahora que se encuentra en Fortaleza vuelve a ser buscado por Boca.
