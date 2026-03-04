04 mar. 2026
Copa Libertadores

Tito Villalba anota en el empate del Barcelona

El Barcelona y el Botafogo igualaron 1-1 este martes en el puerto de Guayaquil (suroeste), en el encuentro de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de 2026.

Marzo 04, 2026 09:33 a. m. • 
Por Redacción D10
HCh0Dhma8AADWtN.jpeg

Villalba hizo el primer tanto de la noche en Ecuador.

Foto: @BarcelonaSC

El brío y la concentración fueron el sello del Ídolo del Astillero en un partido que dominaron durante el primer tiempo.

El premio para los canarios llegó en el minuto 23, cuando Héctor Villalba anotó el primer tanto del duelo con un potente remate e hizo estallar de alegría a los aficionados en el estadio Monumental.

Un error en la salida del portero Léo Linck acomodó las fichas para Barelona. Brayan Carabalí compartió la pelota con Villalba que primero falló un cabezazo antes de enviar el tiro certero.

El perseverante Botafogo regresó de las duchas cargado de energía. Encontró los espacios que Barcelona dejó por derecho hasta infiltrarse en sus líneas. Matheus Martins en el 66' llegó al corazón del Torero y asestó el gol del empate.

Barcelona, que había impuesto durante 45 minutos su estrategia de buscar el error en el rival, enviar pelotazos largos y formar una muralla en el mediocampo, fue perdiendo fuerza y dejó al desnudo fallas en su defensa.

Por el contrario, Botafogo, que al inicio lució incómodo en la cancha, fue creciendo conforme pasaron los minutos. El equipo del argentino Martín Anselmi consiguió romper las filas de Barcelona en el centro y presionó a los dueños de casa.

“En el segundo tiempo se vio claro que merecimos la victoria”, comentó a periodistas Anselmi tras reconocer que Barcelona dominó el primer tiempo.

“Sentía que ellos tenían mucho tiempo la pelota en los pies”, señaló.

Los Toreros perdieron a su entrenador, el venezolano César Farías, en el 76 cuando fue explusado por discutir con un jugador del Fogao.

Con la serie aún por definirse, Botafogo se lleva un punto valioso de Guayaquil.

“Es una serie bastante pareja y vamos con toda firmeza a Brasil a intentar clasificar”, dijo en una rueda de prensa Grenddy Perozo, asistente técnico del DT Farías.

Barcelona y Botafogo volverán a medir fuerzas en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, el próximo martes, para definir el ganador del boleto a la fase de grupos.

Alineaciones:

Barcelona: José Conteras - Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla - Milton Céliz (Jefferson Wila, 79), Jhonny Quiñónez - Tomás Martínez (Jonnathan Mina, 63), Joao Rojas (Jean Carlos Montaño, 79), Héctor Villalba (Jandry Gómez, 57) - Darío Benedetto (Sergio Núñez, 57). DT: César Farías.

Botafogo: Léo Linck - Vitinho, Mateo Ponte (Lucas Villalba, 70), Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles - Jordan Barrera (Joaquín Correa, 90+1), Danilo, Newton, Álvaro Montoro - Matheus Martins (Arthur Cabral, 77). DT: Martín Anselmi.

Copa Libertadores Barcelona Botafogo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HCDOmObWAAAvo6o.jpeg
Copa Libertadores
Botafogo vence al Nacional de Potosí y avanza a la tercera fase de la Libertadores
Botafogo se impuso este miércoles por 2-0 al Nacional de Potosí en el Nilton Santos de Río de Janeiro y avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en la que se enfrentará al Barcelona de Ecuador, vencedor del duelo contra Argentinos Juniors.
Febrero 26, 2026 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Fernández_65894425.jpg
Copa Libertadores
El Aborigen enfocado en la revancha copera
Guaraní jugará su partido del año, el duelo clave que lo ubicará en los próximos compromisos internacionales por lo mínimo hasta mitad de año: Fase 3 y Fase de Grupos.
Febrero 25, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo.jpg
Copa Libertadores
Sporting Cristal acaba con el sueño copero de 2 de Mayo
2 de Mayo quedó eliminado de la Conmebol Libertadores en la Fase 2 ante Sporting Cristal de Perú en una dramática tanda de penales donde llegó a tener ventaja.
Febrero 24, 2026 11:53 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-24 at 12.24.35.jpeg
Copa Libertadores
Sporting Cristal vs. 2 de Mayo: Paso a paso
2 de Mayo visita a Sporting Cristal de Perú buscando seguir haciendo historia y avanzar a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores.
Febrero 24, 2026 08:39 p. m.
 · 
Redacción D10
HBdGENyXMAAvEQN.jpg
Copa Libertadores
Huachipato y Carabobo definen pase a tercera fase de la Libertadores
El chileno Huachipato y el venezolano Carabobo, que llega con ventaja por su triunfo por 1-0 en el partido de ida, se enfrentan este martes para definir un cupo a la tercera fase previa de la Copa Libertadores de 2026.
Febrero 24, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
HA7IidEXUAASPzq.jpg
Copa Libertadores
2 de Mayo busca otra gesta en Perú
El Sporting Cristal y el 2 de Mayo definirán este martes uno de los cupos a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo donde el equipo guaraní vuelve a Perú con hambre de hacer historia.
Febrero 24, 2026 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más