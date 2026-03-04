Tito Villalba anota en el empate del Barcelona

El brío y la concentración fueron el sello del Ídolo del Astillero en un partido que dominaron durante el primer tiempo.

El premio para los canarios llegó en el minuto 23, cuando Héctor Villalba anotó el primer tanto del duelo con un potente remate e hizo estallar de alegría a los aficionados en el estadio Monumental.

Un error en la salida del portero Léo Linck acomodó las fichas para Barelona. Brayan Carabalí compartió la pelota con Villalba que primero falló un cabezazo antes de enviar el tiro certero.

El perseverante Botafogo regresó de las duchas cargado de energía. Encontró los espacios que Barcelona dejó por derecho hasta infiltrarse en sus líneas. Matheus Martins en el 66' llegó al corazón del Torero y asestó el gol del empate.

Barcelona, que había impuesto durante 45 minutos su estrategia de buscar el error en el rival, enviar pelotazos largos y formar una muralla en el mediocampo, fue perdiendo fuerza y dejó al desnudo fallas en su defensa.

Por el contrario, Botafogo, que al inicio lució incómodo en la cancha, fue creciendo conforme pasaron los minutos. El equipo del argentino Martín Anselmi consiguió romper las filas de Barcelona en el centro y presionó a los dueños de casa.

“En el segundo tiempo se vio claro que merecimos la victoria”, comentó a periodistas Anselmi tras reconocer que Barcelona dominó el primer tiempo.

“Sentía que ellos tenían mucho tiempo la pelota en los pies”, señaló.

Los Toreros perdieron a su entrenador, el venezolano César Farías, en el 76 cuando fue explusado por discutir con un jugador del Fogao.

Con la serie aún por definirse, Botafogo se lleva un punto valioso de Guayaquil.

“Es una serie bastante pareja y vamos con toda firmeza a Brasil a intentar clasificar”, dijo en una rueda de prensa Grenddy Perozo, asistente técnico del DT Farías.

Barcelona y Botafogo volverán a medir fuerzas en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, el próximo martes, para definir el ganador del boleto a la fase de grupos.

¡EN LA PRIMERA NO, EN LA SEGUNDA SI! Tito Villalba cazó su propio rebote y marcó el 1-0 de Barcelona de Guayaquil ante Botafogo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iEEX8nfYmA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2026

Alineaciones:

Barcelona: José Conteras - Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla - Milton Céliz (Jefferson Wila, 79), Jhonny Quiñónez - Tomás Martínez (Jonnathan Mina, 63), Joao Rojas (Jean Carlos Montaño, 79), Héctor Villalba (Jandry Gómez, 57) - Darío Benedetto (Sergio Núñez, 57). DT: César Farías.

Botafogo: Léo Linck - Vitinho, Mateo Ponte (Lucas Villalba, 70), Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles - Jordan Barrera (Joaquín Correa, 90+1), Danilo, Newton, Álvaro Montoro - Matheus Martins (Arthur Cabral, 77). DT: Martín Anselmi.