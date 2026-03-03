03 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Diego Gómez, entre los mejores de la semana

El mediocampista paraguayo del Brighton, Diego Gómez, estuvo entre los nominados por la Premier League a Player of the Week (Jugador de la Semana).

Marzo 03, 2026 02:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez sacudió las redes este sábado.

Foto: Gentileza - Brighton

El mediocampista paraguayo Diego Gómez continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más determinantes de la Premier League, tras una actuación consagratoria en la fecha 28 de la competencia.

El ex Libertad fue la pieza clave en el triunfo del Brighton & Hove Albion por 2-1 ante el Nottingham Forest, abriendo el marcador apenas a los seis minutos con un potente remate de derecha desde el borde del área.

Este gol no solo encarriló la victoria de las “Gaviotas”, sino que permitió al volante alcanzar la destacada cifra de 10 anotaciones en todas las competiciones en lo que va de la temporada 2025/26.

Gracias a este desempeño, la organización de la Premier League incluyó formalmente a Gómez en la selecta lista de nominados al “Mejor Jugador de la Semana” (Matchweek 28). El paraguayo compitió por el galardón en una votación oficial junto a estrellas de la talla de Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Hugo Ekitike (Liverpool).

Aunque el premio finalmente quedó en manos de Fernandes tras su doble contribución ante el Crystal Palace, la presencia de Gómez en esta terna subraya su estatus actual como uno de los mediocampistas con mayor impacto en la liga más competitiva del mundo.

Diego Gómez Brighton Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jauana.jfif
Paraguayos en el Exterior
Juan Escobar seguirá su carrera en Perú
El defensor paraguayo Juan Escobar, últimamente en Argentina, se prepara para un nuevo desafío.
Febrero 28, 2026 06:00 p. m.
Omar Alderete.jpg
Paraguayos en el Exterior
El Sunderland de Alderete empata ante el Bournemouth
El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete como titular, empató con el Bournemouth por la fecha 28 de la Premier League.
Febrero 28, 2026 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HCMQd5DXwAAC4NB.jfif
Paraguayos en el Exterior
El Estrasburgo de Enciso iguala ante el Lens
El Racing el Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso como titular, empató 1-1 ante el Lens por la vigésima cuarta jornada de la Liga de Francia.
Febrero 27, 2026 06:53 p. m.
HCKMlzFbIAEoHPw.jpg
Paraguayos en el Exterior
José Canale: “Soñaba hacer un gol en el Maracaná”
El defensor paraguayo José Canale habló tras la consagración de su equipo Lanús en la Recopa ante Flamengo y confesó que “soñaba” hacer un gol en el estadio Maracaná y se le cumplió.
Febrero 27, 2026 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
aanaa.jfif
Paraguayos en el Exterior
Bautizan a Adam Bareiro como el ‘Palermo guaraní’
VIDEO. El reconocido periodista argentino Federico Bulos llenó de elogios a Adam Bareiro por su debut en Boca Juniors.
Febrero 25, 2026 02:03 p. m.
20260224_224915.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro debuta con un doblete en Boca Juniors
Adam Bareiro tuvo su estreno goleador con la camiseta de Boca Juniors en un partido de Copa Argentina marcando sus primeros dos goles.
Febrero 24, 2026 10:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más