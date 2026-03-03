Diego Gómez, entre los mejores de la semana

El mediocampista paraguayo Diego Gómez continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más determinantes de la Premier League, tras una actuación consagratoria en la fecha 28 de la competencia.

El ex Libertad fue la pieza clave en el triunfo del Brighton & Hove Albion por 2-1 ante el Nottingham Forest, abriendo el marcador apenas a los seis minutos con un potente remate de derecha desde el borde del área.

Este gol no solo encarriló la victoria de las “Gaviotas”, sino que permitió al volante alcanzar la destacada cifra de 10 anotaciones en todas las competiciones en lo que va de la temporada 2025/26.

Gracias a este desempeño, la organización de la Premier League incluyó formalmente a Gómez en la selecta lista de nominados al “Mejor Jugador de la Semana” (Matchweek 28). El paraguayo compitió por el galardón en una votación oficial junto a estrellas de la talla de Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Hugo Ekitike (Liverpool).

Aunque el premio finalmente quedó en manos de Fernandes tras su doble contribución ante el Crystal Palace, la presencia de Gómez en esta terna subraya su estatus actual como uno de los mediocampistas con mayor impacto en la liga más competitiva del mundo.