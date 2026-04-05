Ariel Holan valora los aspectos positivos sin olvidarse del tema físico

El Cerro Porteño de Ariel Holan se inició con goleada frente al 2 de Mayo y el estratega destacó varios puntos altos que tuvo el equipo en este juego. “Creo que hubo muchos aspectos positivos y realmente creo que estoy muy contento con lo que han hecho los futbolistas hoy dentro del campo de juego porque es un gran mérito de ellos”.

No obstante, mencionó la parte física: “Tenemos que ir tratando de nivelar al equipo físicamente y también empezar a tratar con las características de ellos, explotar las características que naturalmente tienen porque tenemos muy poco tiempo de entrenamiento, casi nada. Y entonces entre el videoanálisis y lo poco que podemos hacer, porque estamos todavía en una zona roja de rendimiento físico del equipo, entonces es una ingeniería difícil de lograr”.

“Lo más importante de todo esto es que hicimos, para mí, un buen partido y entonces estoy contento por el esfuerzo que están haciendo ellos porque en definitiva los futbolistas necesitan, en estos momentos donde por ahí hay una seguidilla tan importante de futbolistas que se van lastimando, necesitan tranquilidad para cortar con eso y todavía vamos a transitar a una zona roja. Y a medida que vayan pasando los días y vayan pasando las semanas, vamos a poder ir jugando cada vez mejor y también no corriendo riesgos y no pensar tanto en los cambios de forma física sino ya mucho más desde el punto de vista táctico”, detalló.

“Teníamos que tener mucho cuidado en las transiciones y hay algunos chicos que hicieron un esfuerzo físico muy importante para poder sostener, y vuelvo a repetir, transitando en la línea roja. Cada partido que pase sin que se lastimen jugadores para nosotros es tremendo, un logro tremendo”, volvió a insistir.

Ariel Holan comentó que nunca pasó “por esta situación, pero ya lo dije en la conferencia de prensa, mi deseo de dirigir un club tan grande como este hizo que no midiera los riesgos y lo hice con total convencimiento con mi cuerpo técnico que era una oportunidad que nosotros no debíamos desaprovechar”.

El argentino remarcó que su plan es recuperar a los lesionados y “después tengo que tratar de que no se me caiga ninguno, el tema de la frazada corta: tapamos los pies, no tapamos la cabeza, nos tapamos la cabeza, no tapamos los pies”.

“Entonces creo yo que para mí va a ser una experiencia increíble, va a ser un antes y un después porque nunca enfrenté una situación así y yo no tengo dudas que lo vamos a hacer y lo vamos a sacar adelante”, sentenció.

Cerro Porteño no solo ganó al 2 de Mayo sino que también, en el poco tiempo de trabajo de Ariel Holan, el equipo ya mostró cosas distintas. Con la goleada, el Ciclón se mantiene a cuatro del líder y ahora se enfoca en el Sporting Cristal, su rival del miércoles por la Copa Libertadores.