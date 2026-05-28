El probable equipo de Cerro para medir a Sporting Cristal

Cerro Porteño recibe a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Conmebol Libertadores buscando asegurar el primer lugar de cara a los octavos de final del máximo certamen a nivel de clubes en el continente.

El argentino Ariel Holan prepara un onceno estelar en la medida de las posibilidades con las que cuenta sacando los lesionados que aún continúan en etapa de recuperación y con el plus de la hinchada que ya agotó las entradas disponibles.

El más probable onceno del Ciclón para buscar el triunfo ante Cristal sería el siguiente: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta y César Bobadilla; Jonathan Torres y Pablo Vegetti.

CIFRA. 4 goles anotados suma Cerro Porteño en la presente Libertadores. El goleador es Pablo Vegetti con 2 tantos. 340.000 dólares americanos es el premio que recibirá Cerro Porteño si logra una victoria ante el Sporting Cristal.