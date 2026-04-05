Cerro Porteño golea en casa y se mantiene a 4 puntos de Olimpia

Cerro Porteño goleó 3-0 al Sportivo 2 de Mayo en la continuidad de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura de la Copa de Primera en el estadio La Nueva Olla, en el debut de Ariel Holan como entrenador azulgrana.

Esta victoria confirma el buen momento del Ciclón (32 puntos) en el Apertura. Esta fue su octava victoria de los últimos nueve partidos, y se mantiene a cuatro puntos del líder Olimpia que en este sábado superó por 3-0 a Nacional.

En cuanto al trámite del partido, los azulgranas hicieron respetar la localía desde el arranque insinuó. Después de un par de intentos, a los 12’ llegó el grito sagrado azulgrana, fue el goleador de siempre Ignacio Aliseda para el tanto apertura.

Después de cinco minutos, el mismo Aliseda tuvo la chance de ampliar el marcador, pero el portero Ángel Martínez lo impidió. Sin embargo, a los 35’ Ignacio Aliseda no falló; marcó su doblete. El argentino Aliseda anotó así su décimo primer gol en 36 partidos con la camiseta del Ciclón entre torneos locales e internacionales.

Cerca del final del primer tiempo, las malas noticias continuaban para el Gallo Norteño. En el minuto 43', Sergio Sanabria vio la cartulina roja a causa de una jugada brusca grave sobre el rival, sin pelota en el área del “2", cuando el Ciclón se preparaba para ejecutar un tiro de esquina.

En la complementaria, el partido bajó de intensidad. El Ciclón hizo circular el balón para evitar sofocones de parte del rival. Mientras que el 2 de Mayo intentó por todos los medios lograr el descuento, pero la inferioridad numérica le jugó en contra.

Ya cerca del final del encuentro (83') llegó el tercer tanto del dueño de casa, lo hizo Jonatan Torres para liquidar el partido a favor del Ciclón.

En el historial. El Ciclón y Gallo Norteño se han enfrentado en 26 ocasiones desde 2006 en la máxima categoría. El Azulgrana ha logrado 13 triunfos, el Gallo se mantiene con 4 victorias y fueron nueve (9) empates.