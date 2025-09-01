01 sept. 2025
Selección Paraguaya

Apuntando al choque clave

La Selección Paraguaya comenzó con los entrenamientos, de cara a los últimos dos compromisos por Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

La Selección Paraguaya empezó las tareas con miras al último combo.

La Selección Paraguaya comenzó ayer con los entrenamientos, de cara a los últimos dos compromisos por Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, buscando la clasificación a la Copa luego de 16 años de ausencia.

El grupo liderado por Gustavo Alfaro apunta a su primer desafío que será ante Ecuador el jueves 4 en el Defensores del Chaco, desde las 20:30, duelo clave, ya que sumando un punto, la Albirroja sellará su retorno mundialista.

En total trabajaron ayer 11 futbolistas de los 27 citados.

LAS BAJAS. El equipo tiene bajas importantes, todos por lesión, como la del defensor Fabián Balbuena, el mediocampista Mathías Villasanti y los delanteros Julio Enciso e Isidro Pitta, todos piezas claves del proceso, siendo titulares en varios compromisos.

Con respecto a los citados, la novedad más importante es la citación del delantero de Olimpia Adrián Alcaraz, junto al defensor Alexis Duarte, que suena para arribar al fútbol de Brasil y el delantero del Platense de Argentina, Ronaldo Martínez. También aparece Alan Benítez, del Inter de Porto Alegre.

Mañana se cumple la movilización más importante, ya que el DT tendrá plantel completo en donde el estratega definirá el once titular para el choque ante los ecuatorianos. Para el miércoles 3 el DT charlará en conferencia de prensa.

El martes 9, el equipo paraguayo cierra su participación en las Eliminatorias para el Mundial 2026, enfrentando a Perú en la ciudad de Lima, a partir de las 20:30.

Confianza plena

“Disfrutando el momento y el volver a estar con el grupo, genera mucha ilusión el próximo partido, ya que puede quedar para la historia por alcanzar el objetivo”, apuntó el mediocampista Andrés Cubas.

A su vez, el delantero Antonio Sanabria expuso: “Somos conscientes de que estamos a solo un paso del objetivo, esperamos el apoyo de toda la gente para cumplir el sueño de volver a la Copa del Mundo”.

La Albirroja arrancó la movilización en el Carde de Ypané.

El grupo apunta al juego contra Ecuador, del jueves 4, en el Defensores.

