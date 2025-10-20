APF oficializa designación arbitral para los cuartos de la Copa Py

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a los cuerpos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025, que se disputarán del martes 21 al jueves 23 de octubre.

Martes 21 de octubre

Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Gunther Vogel.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Julio Aranda y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles 22 de octubre

Nacional vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

Guaraní vs. River Plate

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 19:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Jueves 23 de octubre

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.