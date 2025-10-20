20 oct. 2025
APF oficializa designación arbitral para los cuartos de la Copa Py

Este lunes, la APF oficializó el listado de equipos arbitrales para los juegos de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025.

Apasionates choques de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025.

Foto: APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a los cuerpos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025, que se disputarán del martes 21 al jueves 23 de octubre.

Martes 21 de octubre

Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Gunther Vogel.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Julio Aranda y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles 22 de octubre

Nacional vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: La Arboleda.

Hora: 17:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

Guaraní vs. River Plate

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 19:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Jueves 23 de octubre

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

