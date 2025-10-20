APF oficializa designación arbitral para los cuartos de la Copa Py

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a los cuerpos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025, que se disputarán del martes 21 al jueves 23 de octubre.
Martes 21 de octubre
Atlético Tembetary vs. Sportivo 2 de Mayo
Estadio: Gunther Vogel.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: Julio Aranda y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Milciades Saldívar.
Miércoles 22 de octubre
Nacional vs. 12 de Octubre de Itauguá
Estadio: La Arboleda.
Hora: 17:00.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: José Villagra y Derlys González.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Eduardo Britos.
Guaraní vs. River Plate
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 19:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: Héctor Balbuena.
Jueves 23 de octubre
Cerro Porteño vs. General Caballero JLM
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: José Méndez.