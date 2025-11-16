General Caballero, histórico campeón de la Copa Paraguay

General Caballero de Juan León Mallorquín hizo historia en Pedro Juan Caballero, en donde escribió la página más grande de su vida institucional al quedarse con la séptima edición de la Copa Paraguay.

El cuadro dirigido por Humberto Ovelar hizo más de 500 kilómetros para vencer al crédito local por una mínima diferencia, en un estadio Río Parapití que mostró sus mejores galas para albergar el decisivo partido.

Luego de un primer tiempo, que se disputó con dientes apretados, con luchas intensas en todos los sectores del campo de juego, el Rojo Mallorquino abrió la cuenta en el inicio del complemento por intermedio de Miller Mareco (49 min).

En el segundo tiempo, el visitante se defendió como pudo, también el portero sacó jugadas netas de gol, pero resistió los embates y conquistó la Copa de Todos. Con este logró, se suma a los equipos como Guaraní, Libertad, Olimpia y Ameliano en llevar a su vitrina la Copa Paraguay.

Es un logro histórico de General Caballero, que se convierte de esta manera en el primer club del interior en ganar esta competencia. Por haber descendido, no podrá disputar la Copa Libertadores, el premio deportivo que otorgaba al campeón. Sin embargo, se embolsa 1.000 millones de guaraníes.