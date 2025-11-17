Un título especial para el Loro

El DT, muy identificado con el club esteño y la ciudad, volvió a hacer historia al ganar la edición 2025 de la Copa de Todos.

“Título muy especial para mí, para toda mi familia. Yo soy de ahí, confiaron otra vez en mi tercera vuelta que vine acá y logramos este título. Agridulce porque descendimos, pero somos campeones de la Copa Paraguay y estamos muy felices”, expresó el Loro Ovelar.

El DT destacó la unidad del grupo y el sacrificio realizado para llegar a la final. “La unidad del grupo, el sacrificio que hicieron estos muchos fue impresionante, porque ya descendimos, pero hicimos grandes partidos para estar en la final. Llegamos a la final y ganamos, así que es mérito exclusivo de ellos”, tiró.