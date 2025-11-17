Humberto Ovelar: “Un sabor muy especial por mi familia”

General Caballero JLM se quedó con la Copa Paraguay y para el entrenador Humberto Ovelar tuvo un toque distinto. “Un sabor muy especial para mí, por mi familia, porque yo soy mallorquino, nací acá”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Mi abuelo vino a Mallorquín en los 60, fue fundador del club, mi papá… tengo mis familiares por aquí, mis primos, mis tíos y le tengo un aprecio muy grande a esta ciudad”, detalló el entrenador campeón.

Destacó que este logro “es mérito exclusivo de los jugadores” ya que, en cuanto a la Primera División, el equipo descendió y “motivarlos no fue fácil. Ellos se pusieron las pilas y lograrnos un título importante para la ciudad, para todos”.

Por último indicó que fue destacable porque “todos los partidos jugamos afuera, el 2 de Mayo jugo varios en su casa”. General Caballero JLM se quedó con la final de la Copa Paraguay al derrotar al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, por 0-1.