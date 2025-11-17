17 nov. 2025
Copa Paraguay

Humberto Ovelar: “Un sabor muy especial por mi familia”

El entrenador de General Caballero JLM, Humberto Ovelar, resaltó que se logró un título con “Un sabor muy especial por mi familia”, ya que comentó que su abuelo fundó el club.

Noviembre 17, 2025 12:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Humberto Ovelar

Humberto Ovelar guió al equipo hacia el título.

Foto: Gentileza - APF

General Caballero JLM se quedó con la Copa Paraguay y para el entrenador Humberto Ovelar tuvo un toque distinto. “Un sabor muy especial para mí, por mi familia, porque yo soy mallorquino, nací acá”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Mi abuelo vino a Mallorquín en los 60, fue fundador del club, mi papá… tengo mis familiares por aquí, mis primos, mis tíos y le tengo un aprecio muy grande a esta ciudad”, detalló el entrenador campeón.

Destacó que este logro “es mérito exclusivo de los jugadores” ya que, en cuanto a la Primera División, el equipo descendió y “motivarlos no fue fácil. Ellos se pusieron las pilas y lograrnos un título importante para la ciudad, para todos”.

Por último indicó que fue destacable porque “todos los partidos jugamos afuera, el 2 de Mayo jugo varios en su casa”. General Caballero JLM se quedó con la final de la Copa Paraguay al derrotar al 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití, por 0-1.

General Caballero de JLM Humberto Ovelar
Redacción D10
