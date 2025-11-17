Le dio un aire de descentralización

A poco más de 470 kilómetros de Asunción, que concentra a los clubes con más casta del fútbol paraguayo, General Caballero reinó en Pedro Juan Caballero para darle un pequeño aire de descentralización al balompié local.
El Rojo tuvo cruzar el país, hacer 500 kilómetros, para escribir en la Terraza la historia más grande de su vida institucional. Lo pudo hacer el rival, también crédito del fútbol de tierra adentro, jugando en su propio campo, pero no pudo ante un elenco que se plantó con honor, pese a estar descendido.
PALMARÉS COPA PARAGUAY
Guaraní 2018
Libertad 2019
Cancelado por Covid-19 2020
Olimpia 2021
Ameliano 2022
Libertad 2023
Libertad 2024
Gral. Caballero 2025