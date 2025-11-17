17 nov. 2025
Copa Paraguay

Le dio un aire de descentralización

Noviembre 17, 2025 08:08 a. m. • 
Por Redacción D10
El cuadro de Mallorquín se despide con honores de la Primera.

A poco más de 470 kilómetros de Asunción, que concentra a los clubes con más casta del fútbol paraguayo, General Caballero reinó en Pedro Juan Caballero para darle un pequeño aire de descentralización al balompié local.

El Rojo tuvo cruzar el país, hacer 500 kilómetros, para escribir en la Terraza la historia más grande de su vida institucional. Lo pudo hacer el rival, también crédito del fútbol de tierra adentro, jugando en su propio campo, pero no pudo ante un elenco que se plantó con honor, pese a estar descendido.

PALMARÉS COPA PARAGUAY

Guaraní 2018

Libertad 2019

Cancelado por Covid-19 2020

Olimpia 2021

Ameliano 2022

Libertad 2023

Libertad 2024

Gral. Caballero 2025

Copa Paraguay General Caballero Fútbol paraguayo
