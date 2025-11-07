07 nov. 2025
Hugo Romero, feliz con la localía en la final de la Copa Paraguay

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se mostró contento con la localía que tendrá su equipo en la gran final de la Copa Paraguay.

Noviembre 07, 2025 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo es finalista de la Copa Paraguay.

Este viernes se realizó el sorteo de la gran final de la Copa Paraguay que pondrá frente a frente a a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y a General Caballero de Juan León Mallorquín. El estadio Río Parapití albergará la final de la edición 2025.

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, no ocultó su alegría por esta designación. “Importante para nosotros y la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ahora a prepararnos para la gran final”, comentó en charla con Fútbol a lo Grande.

El mandamás del Gallo Norteño también habló de ventaja. “Tener la localía es una pequeña ventaja, pero las finales hay que jugarlas y pondremos toda nuestras armas para lograrla”, indicó.

Por último habló del gran momento que atraviesan, algo impensado por el mal arranque que tuvieron en el año. “Se nos dan muchas cosas este fin de año; la posibilidad de jugar esta final, de nuestra primera clasificación a la Copa Libertadores y si ganamos la Copa Paraguay, jugar la Supercopa”, cerró.

Redacción D10
