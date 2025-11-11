Salen a la venta entradas para la gran final

La APF dio a conocer este martes la lista de precios para la final de la séptima edición de la Copa Paraguay, que enfrentará el próximo domingo 16 de noviembre al Sportivo 2 de Mayo y General Caballero.

El encuentro será en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, desde las 18.00, siendo los precios de las boletas los siguientes: Graderías: Gs. 30.000, Plateas: Gs. 50.000, Preferencias: Gs. 80.000.

Las boletas podrán adquirirse de forma digital a través de la página web de Tuti, mientras que desde el próximo jueves 13 de noviembre podrán comprarse de forma física en las boleterias del escenario deportivo. Igualmente la APF informó que todos los menores de edad deberán pagar sus entradas.

La Copa Paraguay coronará este domingo a un nuevo campeón, siendo esta edición la primera en la historia en la que dos equipos del interior llegan hasta la gran final.