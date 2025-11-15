15 nov. 2025
Copa Paraguay

El árbitro para la Gran Final

La Copa Paraguay se define este domingo y fue dado a conocer al juez que impartirá justicia.

Noviembre 15, 2025 01:21 p. m. • 
Por Redacción D10
La Copa Paraguay depara acción para el domingo.

Foto: Gentileza - APF

Todo está listo para lo que será la gran final de la Copa Paraguay 2025 que se disputará este domingo 16 de noviembre, desde las 18.00, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Este sábado la Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó que el árbitro Derlis Benítez fue el designado para dirigir este encuentro que tiene por primera vez la presencia de dos equipos del interior del país.

Benítez tendrá como asistentes a Milcíades Saldívar y Carmelo Candia, mientras que en la cabina del VAR se encontrará Carlos Figueredo.
La séptima edición de la competencia agregará un quinto nombre en la galería de honor tras Guaraní, Olimpia, Libertad (3) y Sportivo Ameliano.

Copa Paraguay General Caballero 2 de Mayo
