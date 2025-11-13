13 nov. 2025
Copa Paraguay

Giménez disfruta del momento

Felipe Giménez, entrenador de 2 de Mayo, contó sus sensaciones a días de la gran final de la Copa Paraguay.

Noviembre 13, 2025 01:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Felipe Giménez_46510926.jpg

Felipe Giménez, entrenador del 2 de Mayo.

La Copa Paraguay conocerá este domingo a su nuevo campeón, cuando General Caballero y Sportivo 2 de Mayo se enfrenten en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Felipe Giménez, entrenador de uno de los protagonistas, explicó lo que significa este momento para la institución.

“Muy feliz, contento. Uno disfrutando toda esta segunda etapa o volver a vivir estas sensaciones en el club desde que volvimos. Con confianza. Mucho mérito del plantel, toda las situaciones que supieron llevar y finalizar el año de esta manera es un premio para ellos. Contento, disfrutar cada paso, con tranquilidad y aprovechar los momentos”, expresó el técnico norteño en Radio Monumental 1080 AM.

Según Giménez llegan a este encuentro con la dotación completa y el plantel se encuentra en buena forma para encarar la final de esta séptima edición que de manera histórica tendrá a dos equipos del interior del país.

El técnico destacó esta final y afirmó que la confirmación de la sede en la Terraza del País es un premio para el público local, que siempre mostró su apoyo. Además un reconocimiento al esfuerzo de la institución norteña que gran parte del año viaja largas distancias para tratar de cumplir con el calendario.

Copa Paraguay Felipe Giménez Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G5E-w6zWQAASrhN.jpeg
Copa Paraguay
Dan la bienvenida al 2 de Mayo
El Sportivo 2 de Mayo vive una etapa histórica, finalista de la Copa Paraguay y clasificado para jugar la Copa Libertadores de América. Este jueves la cuenta oficial del torneo dio la bienvenida al cuadro norteño.
Noviembre 06, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo.jfif
Copa Paraguay
2 de Mayo, a la final de Copa Paraguay y a la Libertadores 2026
Una final soñada se vivirá en Copa Paraguay 2025, tras la victoria del 2 de Mayo (1-0) ante Guaraní y la de General Caballero 2-1 sobre Nacional.
Noviembre 05, 2025 10:38 p. m.
 · 
Redacción D10
G343DiHWQAAn6pU.jpeg
Copa Paraguay
El gran paso a la final
Guaraní se encuentra en búsqueda de su segunda Copa Paraguay; su rival será el 2 de Mayo de Pedro Juan. General Caballero se quiere despedir de la Primera División de manera épica; se enfrenta a Nacional.
Noviembre 05, 2025 07:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Clubes_Castro_63956362.jfif
Copa Paraguay
Castro enfocado en la Copa Paraguay 2025
En charla con Fútbol a lo Grande, el defensor del Sportivo 2 de Mayo, César Castro lamentó la derrota 0-1 en condición de local ante Tembetary; sin embargo expresó que todas las fichas están puestas en la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 02, 2025 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
General_63908010.jpg
Copa Paraguay
2 de Mayo y General están disconformes
La programación de los juegos semifinales de la Copa Paraguay 2025 generó quejas de dos equipos protagonistas: 2 de Mayo y General Caballero.
Octubre 30, 2025 07:21 a. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM
Copa Paraguay
Así se jugarán las semifinales de la Copa Paraguay
La programación de los dos compromisos correspondientes a las semifinales de la Copa Paraguay 2025 fue publicada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Octubre 28, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más