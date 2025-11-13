Giménez disfruta del momento

La Copa Paraguay conocerá este domingo a su nuevo campeón, cuando General Caballero y Sportivo 2 de Mayo se enfrenten en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Felipe Giménez, entrenador de uno de los protagonistas, explicó lo que significa este momento para la institución.

“Muy feliz, contento. Uno disfrutando toda esta segunda etapa o volver a vivir estas sensaciones en el club desde que volvimos. Con confianza. Mucho mérito del plantel, toda las situaciones que supieron llevar y finalizar el año de esta manera es un premio para ellos. Contento, disfrutar cada paso, con tranquilidad y aprovechar los momentos”, expresó el técnico norteño en Radio Monumental 1080 AM.

Según Giménez llegan a este encuentro con la dotación completa y el plantel se encuentra en buena forma para encarar la final de esta séptima edición que de manera histórica tendrá a dos equipos del interior del país.

El técnico destacó esta final y afirmó que la confirmación de la sede en la Terraza del País es un premio para el público local, que siempre mostró su apoyo. Además un reconocimiento al esfuerzo de la institución norteña que gran parte del año viaja largas distancias para tratar de cumplir con el calendario.

