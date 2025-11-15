15 nov. 2025
Todo listo para la gran final de Copa Paraguay

Mañana domingo se disputará la gran final de la Copa Paraguay 2025, entre el 2 de Mayo y General Caballero, desde las 18:00, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El trofeo. La Copa Paraguay 2025 se quedará en Pedro Juan o se irá a Mallorquín.

Los sectores locales están casi todos agotados, reveló ayer en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) el jefe de seguridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Bernardino Caballero, al momento de detallar el operativo que se llevará a cabo en el Norte.

“Será un partido de mucha gente, el público del 2 de Mayo está muy entusiasmado con la final. Realmente está quedando muy lindo el estadio, están haciendo muy buen trabajo”, añadió al respecto.

Manifestó que “la idea de la APF es que todos los sectores estén con una cantidad importante de público”, por lo que están “monitoreando” si los altoparanaenses podrán ocupar las 4.000 plazas que tienen a disposición. En caso de no llenar, esas boletas volverán al poder de los locales, que todavía no agotaron las 15.000 localidades.

EMOTIVA DESPEDIDA. La delegación de General Caballero partió ayer rumbo a PJC. Tuvo una emotiva y multitudinaria despedida de parte de la afición local.

“Fue impresionante. Es un orgullo total formar parte de todo lo que se está viviendo, emociona bastante, nos abre la piel, se eriza todo”, dijo el dirigente Óscar Gavilán, también en charla con FALG.

El Gallo Norteño, que ganó el sorteo para ser la sede de la disputa, aguarda confiado en poder levantar la Copa de Todos, mientras que el descendido Rojo Mallorquino buscará quedarse con el cetro para despedirse con honores de la Primera División.

