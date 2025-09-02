Ángel Romero no tiene oferta para seguir en Corinthians

El delantero paraguayo Ángel Romero, que se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya de Fútbol para el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas, tiene sus días contados en el Corinthians de Brasil, club donde ha logrado forjar historia a lo largo de varios años.

El contrato del ex Cerro Porteño finaliza en diciembre próximo, y no hay ninguna muestra interés por parte del club brasileño por alargar el vínculo, por lo que a fin de año podría quedar como agente libre.

Romero es actualmente el capitán del Corinthians, gozando de una gran popularidad por parte de la hinchada corinthiana, pero esto no redundaría en una tercera etapa contractual del delantero en la ciudad de San Pablo.

El año pasado Romero ya pasó por esta situación, incluso sugiriendo que ya no seguiría en el club, pero finalmente recibió una propuesta por parte de la directiva y terminó alargando por un año más su vínculo.

El jugador de 33 años tiene acumulados 365 partidos en el equipo brasileño. Anotó 62 goles, siendo su máximo goleador extranjero, con diez tantos más que el peruano Paolo Guerrero.