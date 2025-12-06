06 dic. 2025
Básquetbol

Olimpia Kings va por la gloria en la Liga Sudamericana de básquetbol 2025

Este fin de semana se vivirán dos jornadas históricas dentro del Baloncesto Sudamericano y, nuevamente, Paraguay tendrá el privilegio de ser anfitrión del torneo y testigo de un nuevo monarca a nivel continental.

Diciembre 06, 2025 10:49 a. m.
oollim.jfif

Olimpia Kings va por todo este fin de semana.

Foto: Olimpia Kings oficial.

Olimpia Kings, último campeón del básquetbol nacional, disputará el Final Four de la Liga Sudamericana de Baloncesto por primera vez desde el nuevo formato que se disputa desde el año 1996.

Ferro Carril Oeste, Regatas de Corrientes y Defensor Sporting, además de los Kings, son los equipos que buscarán la conquista continental.

La fase definitoria del torneo se disputa este sábado 06/12 desde las 17.10 horas, cuando Ferro y Defensor animen el primer partido, por su parte, el Rey de Copas enfrentará desde las 19.40 horas a Regatas por un pase a la gran final.

Todo se define este domingo 07/12 cuando los perdedores choquen para definir el tercer puesto en el primer horario de las 17.10 horas y los ganadores disputen la final que está marcada desde las 19.40 horas.

Las entradas pueden adquirirse a través de TUTI con precios Generales Gs. 40.000 y Gs. 20.000 para los niños (de 02 a 12 años).

El Decano tiene la posibilidad de alcanzar una nueva final continental luego de 72 años y para lograr tal hazaña se viene preparando hace meses logrando un grupo sólido con destacadas figuras nacionales e internacionales, esperando el apoyo de todo el público Franjeado.

El Complejo SUMA - CONMEBOL, Polideportivo recientemente inaugurado y totalmente equipado para una cita de esta envergadura, es el lugar elegido para esta cita histórica y espera a todos los a¬cionados y fanáticos del deporte para acompañar a los equipos.

