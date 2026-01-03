El Estrasburgo de Julio Enciso empata ante el Niza

El Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso empató 1-1 ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia. La Joya fue titular y jugó hasta el minuto 80 de partido teniendo muy buenas intervenciones.

El argentino Joaquín Panichelli abrió la cuenta de tiro penal para el Estrasburgo cuando transcurrían 13 minutos de partido. El local lo empató a los 54' por intermedio de Elye Wahi.

Con este empate, Estrasburgo ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 24 puntos. Niza quedó en el decimotercer puesto con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 18 de la Ligue 1 de Francia, el Estrasburgo recibirá al Metz.