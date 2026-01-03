03 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

El Estrasburgo de Julio Enciso empata ante el Niza

El Estrasburgo, con Julio Enciso como titular, no pudo sostener la ventaja y terminó igualando 1-1 ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia.

Enero 03, 2026 05:13 p. m. 
Por Redacción D10
G9ww_F3WEAAkIuB.jpg

Julio Enciso fue titular en el Estrasburgo de Francia ante el Nice.

El Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso empató 1-1 ante el Niza por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia. La Joya fue titular y jugó hasta el minuto 80 de partido teniendo muy buenas intervenciones.

El argentino Joaquín Panichelli abrió la cuenta de tiro penal para el Estrasburgo cuando transcurrían 13 minutos de partido. El local lo empató a los 54' por intermedio de Elye Wahi.

Con este empate, Estrasburgo ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 24 puntos. Niza quedó en el decimotercer puesto con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 18 de la Ligue 1 de Francia, el Estrasburgo recibirá al Metz.

Redacción D10
