Ronaldo Martínez a Pumas: La traba es el salario

Hace un año su nombre no sonaba mucho en los medios internacionales, pero en el 2025 el delantero paraguayo Ronaldo Martínez se labró una buena reputación futbolística a base de goles y títulos con Platense de Argentina, al punto de ser uno de los que tienen muchas posibilidades de ir al Mundial del año que viene con Paraguay entre los delanteros.

Ahora está muy cerca de migrar al fútbol mexicano, pero la negociación se presenta compleja.

Los Pumas de la UNAM quieren contar con Martínez, a pesar de que no es la primera opción del club mexicano, ya que contrató recientemente en el mismo puesto al brasileño Juninho Vieira, procedente del Flamengo.

Sin embargo, en México aseguran que Platense y Pumas ya llegaron a un acuerdo por la ficha del jugador, pero es el contrato con este donde existiría el desacuerdo, sobre todo en el monto del salario de Martínez.

Al parecer, la primera oferta de un millón de dólares anuales no conformó al paraguayo.

Martínez también es pretendido por Talleres de Córdoba, de la misma liga argentina. No obstante, los más o menos tres millones de dólares que piden por su ficha parecen más pagaderos por parte del club mexicano.