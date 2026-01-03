03 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Carlos Coronel es presentado en Sao Paulo

El portero paraguayo Carlos Coronel fue presentado este sábado como nuevo portero del Sao Paulo de Brasil.

Enero 03, 2026 04:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Coronel.jpg

Carlos Coronel durante su primer entrenamiento con el Sao Paulo de Brasil.

Este sábado se dio la presentación oficial del portero paraguayo Carlos Coronel como nuevo refuerzo del Sao Paulo de Brasil.

El Tricolor paulista anunció al portero paraguayo Carlos Coronel como flamante refuerzo mediante un video publicado en redes sociales.

Sao Paulo es el quinto club de Carlos Coronel tras sus pasos por el Fussballclub Liefering y Red Bull Salzburgo de Suiza, Philadelphia Union y New York Red Bulls de los Estados Unidos.

Carlos Coronel sueña con ganarse el puesto, encontrar regularidad en una liga competitiva y entrar en la consideración del entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro.

Redacción D10
