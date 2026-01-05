05 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero tiene el objetivo definido

El nombre de Ángel Romero sonó en Cerro Porteño durante este mercado de pases ya que no continuará en el Corinthians. No obstante, el jugador habló este lunes y reveló cuál es el objetivo que tiene actualmente.

Enero 05, 2026 12:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Ángel Romero

Ángel Romero se despidió de Corinthians levantando la Copa de Brasil.

Foto: Gentileza - Ángel Romero

Ángel Romero no seguirá en el Corinthians, y si bien hinchas de Cerro Porteño pidieron por él y la directiva confesó que se comunicaron con el atleta, el futbolista tiene claro qué quiere en este momento de su carrera.

“Estamos viendo algunas opciones. La idea es seguir afuera. Llegaron algunas opciones y con mi gente estamos analizando qué hacer. Con la familia es más complicado. Hay que decidir bien porque es la parte final de la carrera. Lo más importante es jugar. El objetivo está en llegar a la lista de junio”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con esto, al menos para este año, Ángel Romero no llegará a Barrio Obrero. Sobre seguir en el exterior, dijo: “Le había dicho eso a toda la gente que me preguntaba: familia, amigos. La idea es continuar afuera por el objetivo que tengo: estar en la lista de la Copa del Mundo y competir en alto nivel, jugar y ganarme un lugar”.

“El objetivo hoy es estar un poco más afuera y después ver las opciones que tengo de adentro”, remarcó. El jugador señaló que “uno quiere estar compitiendo para poder ser llamado (…) Pensando en eso fue la decisión. En los últimos tres meses no tuve los minutos que uno desea”. Admitió estar en contacto con el seleccionador Gustavo Alfaro a pesar de no haber sido convocado para los últimos amistosos.

“Hicimos una historia muy linda en el club y una despedida que la voy a llevar siempre en mi memoria. Conseguimos algo hermoso todos juntos”, sentenció acerca de su salida del Corinthians donde estuvo en dos etapas: del 2014 al 2018 y del 2023 al 2025.

Ángel Romero Corinthians
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Diego Gómez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Brighton de Diego Gómez vuelve al triunfo en la Premier League
El Brighton, con el paraguayo Diego Gómez de titular, superó de local al Burnley y se reencontró con la victoria en la Premier League de Inglaterra.
Enero 03, 2026 02:03 p. m.
 · 
Redacción D10
lezccan.jpg
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano se muestra ante Luis Zubeldía
El jugador paraguayo Rubén Lezcano comenzó este viernes la pretemporada con Fluminense, luego de haber rechazado una oferta de Cerro Porteño.
Enero 02, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
aldderte.jpg
Paraguayos en el Exterior
Gustavo Gómez deslumbra en otro deporte durante sus vacaciones
VIDEO. El capitán de la Albirroja, Gustavo Gómez, disfruta de sus vacaciones en nuestro país jugando vóley con sus amigos.
Enero 02, 2026 05:15 p. m.
aldderte.jpg
Paraguayos en el Exterior
Omar Alderete, en los corazones de los Gatos Negros
El defensa paraguayo Omar Alderete tuvo un partido brillante contra el Manchester City (0-0), y cada día se mete más en el corazón de la afición del Sunderland.
Enero 02, 2026 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITY
Paraguayos en el Exterior
El mundo elogia el imperial partido de Omar Alderete
El descomunal partido de Omar Alderete ante el Manchester City recibió elogios de todas partes del mundo.
Enero 02, 2026 11:50 a. m.
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Ronaldo Martínez a Pumas: La traba es el salario
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez tiene una oferta concreta del Pumas de México, pero el contrato del jugador es el punto donde está la traba.
Diciembre 30, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más