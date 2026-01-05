Ángel Romero tiene el objetivo definido

Ángel Romero no seguirá en el Corinthians, y si bien hinchas de Cerro Porteño pidieron por él y la directiva confesó que se comunicaron con el atleta, el futbolista tiene claro qué quiere en este momento de su carrera.

“Estamos viendo algunas opciones. La idea es seguir afuera. Llegaron algunas opciones y con mi gente estamos analizando qué hacer. Con la familia es más complicado. Hay que decidir bien porque es la parte final de la carrera. Lo más importante es jugar. El objetivo está en llegar a la lista de junio”, aseveró en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

Con esto, al menos para este año, Ángel Romero no llegará a Barrio Obrero. Sobre seguir en el exterior, dijo: “Le había dicho eso a toda la gente que me preguntaba: familia, amigos. La idea es continuar afuera por el objetivo que tengo: estar en la lista de la Copa del Mundo y competir en alto nivel, jugar y ganarme un lugar”.

“El objetivo hoy es estar un poco más afuera y después ver las opciones que tengo de adentro”, remarcó. El jugador señaló que “uno quiere estar compitiendo para poder ser llamado (…) Pensando en eso fue la decisión. En los últimos tres meses no tuve los minutos que uno desea”. Admitió estar en contacto con el seleccionador Gustavo Alfaro a pesar de no haber sido convocado para los últimos amistosos.

“Hicimos una historia muy linda en el club y una despedida que la voy a llevar siempre en mi memoria. Conseguimos algo hermoso todos juntos”, sentenció acerca de su salida del Corinthians donde estuvo en dos etapas: del 2014 al 2018 y del 2023 al 2025.