Corinthians anuncia la despedida de Ángel Romero

Como un verdadero ídolo, Corinthians anunció a través de sus redes sociales el fin del segundo ciclo del delantero paraguayo Ángel Romero.
Ángel Romero disputó un total de 377 partidos, marcó 67 goles y ganó seis títulos: dos Campeonatos Brasileños (2015 y 2017), tres Campeonatos Paulistas (2017, 2018 y 2025) y una Copa de Brasil (2025).
El Melli además es el jugador extranjero con más partidos y goles marcados con el Corinthians. “El Sport Club Corinthians Paulista agradece al jugador e ídolo paraguayo por todos los años de servicio prestado a la institución y por los logros en los que participó”, dice parte del mensaje publicado por el club paulista.
El futuro del Mellizo a partir de ahora es una total incógnita. Los hinchas de Cerro Porteño sueñan con la posibilidad de un regreso, pero eso hasta ahora está descartado.
