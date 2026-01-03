03 ene. 2026
Corinthians anuncia la despedida de Ángel Romero

Corinthians hizo oficial el anuncio despedida del paraguayo Ángel Romero.

Ángel Romero le dice adiós al Corinthians.

Como un verdadero ídolo, Corinthians anunció a través de sus redes sociales el fin del segundo ciclo del delantero paraguayo Ángel Romero.

Ángel Romero disputó un total de 377 partidos, marcó 67 goles y ganó seis títulos: dos Campeonatos Brasileños (2015 y 2017), tres Campeonatos Paulistas (2017, 2018 y 2025) y una Copa de Brasil (2025).

El Melli además es el jugador extranjero con más partidos y goles marcados con el Corinthians. “El Sport Club Corinthians Paulista agradece al jugador e ídolo paraguayo por todos los años de servicio prestado a la institución y por los logros en los que participó”, dice parte del mensaje publicado por el club paulista.

El futuro del Mellizo a partir de ahora es una total incógnita. Los hinchas de Cerro Porteño sueñan con la posibilidad de un regreso, pero eso hasta ahora está descartado.

