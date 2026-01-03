03 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Brian Montenegro arregla con club uruguayo

El delantero paraguayo Brian Montenegro es la incorporación más reciente del Defensor Sporting de Uruguay, procedente del Aucas de Ecuador.

Enero 03, 2026 03:54 p. m. • 
Por Redacción D10
mofffff.jpg

Brian Montenegro deja Independiente del Valle.

El atacante paraguayo de 32 años, Brian Montenegro, agrega otro club y otro país a su ya larga lista de instituciones donde ha prestado sus servicios como futbolista. Procedente del Aucas ecuatoriano, el ex Nacional y Olimpia arregló con el Defensor Sporting de Uruguay.

Según informaciones precedentes de Montevideo, el paraguayo llega con el pase en la mano y con un contrato por un año.

Montenegro cerró su vinculación con el Aucas, luego de que exigiera una alza de su salario para seguir jugando con el equipo ecuatoriano, lo que hizo que prefiriera prescindir del paraguayo. Hizo 15 goles en la liga ecuatoriana.

Otro compatriota, Carlos Rolón, también dejó Aucas luego de 60 partidos. Es jugador libre.

Brian Montenegro Defensor Sporting Uruguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITY
Paraguayos en el Exterior
El mundo elogia el imperial partido de Omar Alderete
El descomunal partido de Omar Alderete ante el Manchester City recibió elogios de todas partes del mundo.
Enero 02, 2026 11:50 a. m.
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Ronaldo Martínez a Pumas: La traba es el salario
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez tiene una oferta concreta del Pumas de México, pero el contrato del jugador es el punto donde está la traba.
Diciembre 30, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
agaaa.jpg
Paraguayos en el Exterior
¿Nuevo puesto para Matías Galarza?
El volante paraguayo de River Plate, Matías Galarza, viene entrenando con River Plate y Marcelo Gallardo parece tener planes para él.
Diciembre 30, 2025 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Galeano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Coritiba quiere a Antonio Galeano
El equipo brasileño pretende reforzarse con el extremo derecho paraguayo, quien tuvo una buena temporada con el Ceará.
Diciembre 30, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
20240320_191909.jpg
Paraguayos en el Exterior
José Florentín fue sobreseído
El futbolista paraguayo José Florentín se libró de esta manera de la causa por abuso sexual que pesaba en su contra en Argentina.
Diciembre 30, 2025 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
G9X4ZxqXcAAx1v1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Alcides Benítez jugará en el fútbol argentino
El futbolista Alcides Benítez deja Guaraní para seguir su carrera en un grande del interior del fútbol argentino.
Diciembre 30, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más