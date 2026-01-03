Brian Montenegro arregla con club uruguayo

El atacante paraguayo de 32 años, Brian Montenegro, agrega otro club y otro país a su ya larga lista de instituciones donde ha prestado sus servicios como futbolista. Procedente del Aucas ecuatoriano, el ex Nacional y Olimpia arregló con el Defensor Sporting de Uruguay.

Según informaciones precedentes de Montevideo, el paraguayo llega con el pase en la mano y con un contrato por un año.

Montenegro cerró su vinculación con el Aucas, luego de que exigiera una alza de su salario para seguir jugando con el equipo ecuatoriano, lo que hizo que prefiriera prescindir del paraguayo. Hizo 15 goles en la liga ecuatoriana.

Otro compatriota, Carlos Rolón, también dejó Aucas luego de 60 partidos. Es jugador libre.