Brighton de Diego Gómez vuelve al triunfo en la Premier League

Los goles de Georginio Rutter, a la media hora, y Yasin Ayari, en el inicio del segundo tiempo, sellaron el reencuentro con el triunfo del Brighton, que se impuso al Burnley después de seis jornadas consecutivas sin ganar. Nuestro compatriota Diego Gómez fue titular jugando hasta el minuto 80 de partido en las Gaviotas.

Rutter recompensó la insistencia ofensiva de su equipo, con un derechazo cruzado dentro del área en el minuto 29, para abrir la victoria, agrandada por Ayari en el comienzo de la segunda parte.

Mientras el Brighton aún aspira a las plazas de competición europea, el Burnley se hunde por abajo. No ha ganado ninguno de sus últimos once partidos, con nada más dos de los 33 puntos disputados, aunque todavía sigue a seis de la permanencia, que marca el Nottingham Forest. EFE