Paraguayos en el Exterior

Rubén Lezcano se muestra ante Luis Zubeldía

El jugador paraguayo Rubén Lezcano comenzó este viernes la pretemporada con Fluminense, luego de haber rechazado una oferta de Cerro Porteño.

Por Redacción D10
Rubén Lezcano, jugador paraguayo del Fluminense.

El volante ofensivo paraguayo Rubén Lezcano no tuvo muchos minutos en el 2025 en filas del Fluminense, por lo que una cesión a otro equipo parecía la primera opción del futbolista.

Sin embargo, luego de que en los últimos días haya dicho no a una repatriación por parte de Cerro Porteño, Lezcano se presentó desde este viernes a los entrenamientos, y buscará convencer de su valía al entrenador argentino Luis Zubeldía.

Lezcano forma parte del grupo de jugadores que menos minutos tuvieron durante el año que terminó, quienes serán observados exclusivamente en estos días por parte de la dirección técnica para decidir su futuro. El resto de los jugadores de Fluminense se presentará recién el 8 del corriente mes.

El ex Libertad solo tuvo la oportunidad de disputar 11 partidos desde que llegó al club, a principios de la temporada. El entrenador anterior, Renato Gaúcho, había declarado a los medios en julio pasado que Lezcano (y otros) no tenía lugar en el primer equipo porque tenía que “corregirlo”. Esto significaba, según Renato, que Lezcano no estaba apto para jugar “bajo presión”.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Antonio Galeano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Coritiba quiere a Antonio Galeano
El equipo brasileño pretende reforzarse con el extremo derecho paraguayo, quien tuvo una buena temporada con el Ceará.
Diciembre 30, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
20240320_191909.jpg
Paraguayos en el Exterior
José Florentín fue sobreseído
El futbolista paraguayo José Florentín se libró de esta manera de la causa por abuso sexual que pesaba en su contra en Argentina.
Diciembre 30, 2025 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
G9X4ZxqXcAAx1v1.jpg
Paraguayos en el Exterior
Alcides Benítez jugará en el fútbol argentino
El futbolista Alcides Benítez deja Guaraní para seguir su carrera en un grande del interior del fútbol argentino.
Diciembre 30, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd.jfif
Paraguayos en el Exterior
Un nuevo equipo se mete en la pelea por Ronaldo Martínez
Un nuevo club se mete en la puja por contratar a Ronaldo Martínez, el delantero de la Albirroja que fue goleador del campeonato argentino.
Diciembre 30, 2025 10:48 a. m.
Alfio oviedo
Paraguayos en el Exterior
Tigre renueva con Alfio Oviedo
Tigre de Argentina anunció la renovación de contrato del delantero paraguayo Alfio Oviedo.
Diciembre 30, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero quiere reducir su salario para quedarse en el Corinthians
El delantero paraguayo Ángel Romero finaliza su contrato con el Corinthians este 31 de diciembre y quiere seguir en el club.
Diciembre 29, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
