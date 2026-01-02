Rubén Lezcano se muestra ante Luis Zubeldía

El volante ofensivo paraguayo Rubén Lezcano no tuvo muchos minutos en el 2025 en filas del Fluminense, por lo que una cesión a otro equipo parecía la primera opción del futbolista.

Sin embargo, luego de que en los últimos días haya dicho no a una repatriación por parte de Cerro Porteño, Lezcano se presentó desde este viernes a los entrenamientos, y buscará convencer de su valía al entrenador argentino Luis Zubeldía.

Lezcano forma parte del grupo de jugadores que menos minutos tuvieron durante el año que terminó, quienes serán observados exclusivamente en estos días por parte de la dirección técnica para decidir su futuro. El resto de los jugadores de Fluminense se presentará recién el 8 del corriente mes.

El ex Libertad solo tuvo la oportunidad de disputar 11 partidos desde que llegó al club, a principios de la temporada. El entrenador anterior, Renato Gaúcho, había declarado a los medios en julio pasado que Lezcano (y otros) no tenía lugar en el primer equipo porque tenía que “corregirlo”. Esto significaba, según Renato, que Lezcano no estaba apto para jugar “bajo presión”.