El Sunderland de Omar Alderete, quien jugó durante todo el partido, terminó consiguiendo un punto en su propia casa el último fin de semana, pero ante un rival de fuste por la fecha 19 de la Premier League, el Manchester City, es decir, el escolta del líder Arsenal.

El defensor paraguayo tuvo un protagonismo importante en el mantenimiento del invicto de su valla. De hecho, solo Arsenal y Manchester City tienen la valla menos vencida que la del Sunderland, y en gran medida es responsabilidad del paraguayo.

El partido de Alderete fue espectacular, siendo el futbolista con más contribuciones defensivas [18] y despejes realizados [11].

Recibió elogios de todas partes del mundo. Hinchas, periodistas y personalidades del mundo del fútbol se rindieron ante Alderete, que fue elegido como el mejor jugador del partido.

