04 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

El Sunderland de Alderete rescata un empate ante el Tottenham

El Sunderland del defensor paraguayo Omar Alderete rescató un empate en su visita al Tottenham por la Premier League de Inglaterra.

Enero 04, 2026 02:17 p. m. • 
Por Redacción D10
G91D5_aXIAA8Ntb.jpg

Sunderland empató ante el Tottenham.

En el minuto 80, tras una gran maniobra, Bryan Brobbey soltó el zurdazo imparable que selló el empate del Sunderland del paraguayo Omar Alderete, titular jugando todo el partido, frente al Tottenham (1-1), entre la decepción del equipo londinense, que solo ha ganado dos de sus últimos nueve encuentros en la liga inglesa.

Lesionado muscularmente Mohamed Kudus al cuarto de hora, cambiado por Kolo Muani, el conjunto londinense sobrepasó ese contratiempo con el 1-0 en el minuto 30, por medio de Ben Davies, que remató con la derecha dentro del área tras un córner, oportuno para empujar el 1-0.

No fue suficiente para el Tottenham, que creó ocasiones para sentenciar el duelo, pero encajó el 1-1 de Bryan Brobbey en el minuto 80 y se encomendó a su portero, Guglielmo Vicario, para sostener incluso el punto, que no le vale para apenas nada. EFE

Sunderland Omar Alderete Premier League
Redacción D10
