Alex Arce y otro gol importante frente al Fluminense

Independiente Rivadavia venció por 1-2 a Fluminense en el mítico estadio Maracaná y el paraguayo Alex Arce puso el gol de la remontada. Miguel Gareppe, agente del jugador, comentó que previo al partido se acordaron de un tanto del delantero frente al mismo rival.

“Conversábamos antes del partido y hablamos de eso. Que Fluminense fue importante en su trayectoria porque cuando debutó en Liga de Quito le hizo un gol”, sostuvo el representante en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

En 2024, por la Recopa, Alex Arce fue el autor del solitario tanto de su entonces equipo, Liga de Quito, con el cual venció al Fluminense. Aquel juego significó el primero del futbolista con la camiseta del elenco ecuatoriano.

“Él precisaba mucho una gran actuación, una actuación importante y nada mejor que terminar el partido ganando con un gol de él y en el Maracaná que es un estadio legendario para el fútbol mundial”, dijo Miguel Gareppe sobre la victoria del miércoles ya por Copa Libertadores.

“Sabe que para poder llegar al Mundial tiene que hacer las cosas bien en Independiente”, sentenció su agente. Alex Arce es uno de los jugadores que pelea por un lugar en la lista final de la Selección Paraguaya para el Mundial 2026.