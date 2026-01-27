Alex Arce sufre una fractura de clavícula

El delantero paraguayo Alex Arce tendrá que estar de reposo por las próximas semanas debido a una fractura de la clavícula que sufrió el viernes en el estreno del fútbol argentino. Una lesión que fue confirmada este martes a través de su representante Miguel Gareppe.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Gareppe informó detalles de lo ocurrido con el jugador. “Fue una jugada normal en la que se golpeó Alex Arce. Se cayó solo encima de su cuerpo. Lastimosamente el jugador está expuesto a este tipo de lesiones”, indicó.

El representante detalló que la fractura no requiere operación. “El caso de Alex Arce es sin cirugía. Es con inmovilización local simplemente, pero tendrá que parar algunas semanas”, detalló.

Por último mandó un mensaje de tranquilidad al jugador atendiendo de que esta lesión, si bien lo alejará de las canchas por un tiempo, podrá retornar al poco tiempo para seguir peleando un lugar en la lista de convocados para el Mundial con la Albirroja. “El plazo inicial de recuperación es de 4 a 5 semanas”, cerró.