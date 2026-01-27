27 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Alex Arce sufre una fractura de clavícula

El delantero paraguayo Alex Arce será baja en Independiente Rivadavia en las próximas semanas por una fractura en la clavícula.

Enero 27, 2026 12:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Independiente.jpg

Alex Arce, delantero de Independiente Rivadavia.

El delantero paraguayo Alex Arce tendrá que estar de reposo por las próximas semanas debido a una fractura de la clavícula que sufrió el viernes en el estreno del fútbol argentino. Una lesión que fue confirmada este martes a través de su representante Miguel Gareppe.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM, Gareppe informó detalles de lo ocurrido con el jugador. “Fue una jugada normal en la que se golpeó Alex Arce. Se cayó solo encima de su cuerpo. Lastimosamente el jugador está expuesto a este tipo de lesiones”, indicó.

El representante detalló que la fractura no requiere operación. “El caso de Alex Arce es sin cirugía. Es con inmovilización local simplemente, pero tendrá que parar algunas semanas”, detalló.

Por último mandó un mensaje de tranquilidad al jugador atendiendo de que esta lesión, si bien lo alejará de las canchas por un tiempo, podrá retornar al poco tiempo para seguir peleando un lugar en la lista de convocados para el Mundial con la Albirroja. “El plazo inicial de recuperación es de 4 a 5 semanas”, cerró.

Alex Arce Independiente Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G_Wd5CYX0AAEAel.jfif
Paraguayos en el Exterior
Barracas presenta oficialmente a Juan Espínola
El arquero Juan Espínola es nuevo jugador a préstamo de Barracas Central, que es el equipo del Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Enero 23, 2026 04:18 p. m.
 · 
Redacción D10
H1mXJgd4f_1200x0__1.jpg
Paraguayos en el Exterior
La ex figura de Boca Juniors que criticó a Ángel Romero
Una ex figura de Boca Juniors criticó la posible llegada del paraguayo Ángel Romero al conjunto xeneize.
Enero 23, 2026 11:41 a. m.
 · 
Redacción D10
G_OfxpMW8AEvHRN.jfif
Paraguayos en el Exterior
Rodrigo Bogarín llega a Barracas Central
El ex Guaraní, Rodrigo Bogarín, fue presentado en las últimas horas como nuevo jugador de Barracas Central, de la primera división argentina.
Enero 22, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
bbff.jpg
Paraguayos en el Exterior
Guillermo Paiva se queda sin Supercopa
El delantero paraguayo del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva, jugó todo el encuentro contra Independiente Santa Fe, válido por la final de la Supercopa colombiana. Fue caída 0-3 del equipo del ex Olimpia.
Enero 22, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero paraguay.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero a Boca Juniors: “Acuerdo de palabra”
El paraguayo Ángel Romero está para convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2026 ya que existiría un “acuerdo de palabra”.
Enero 22, 2026 06:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Claudia Martínez Olimpia
Paraguayos en el Exterior
Nogués sobre Claudinha: “Estamos en la etapa de redacción del contrato”
El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, brindó declaraciones a la prensa estadounidense donde confirmó las avanzadas negociaciones entre Olimpia y Washington Spirit por el pase de Claudia Martínez.
Enero 21, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más