Damián Bobadilla y ‘Flaco’ López brillan en el clásico

El equipo del técnico portugués Abel Ferreira salió revolucionado al césped del Arena Barueri y se adelantó por medio de un disparo manso desde fuera del área de Maurício en el minuto 8, tras un robo en la salida de Andreas Pereira.

El Tricolor de Morumbí reaccionó rápido y devolvió la igualdad al marcador en un saque de esquina que desvió el central ecuatoriano Robert Arboleda para el remate de primeras de Bobadilla desde el corazón del área.

El extremo chileno Gonzalo Tapia a punto estuvo de consumar la remontada para el cuadro de Hernán Crespo, pero fue el Palmeiras el que hizo valer su fortaleza ofensiva con un gol de categoría de ‘Flaco’ López después de una buena combinación de pases en el minuto 31.

En el inicio de la segunda mitad, sentenció de cabeza el lateral derecho Khellven al aprovechar una dejada del espigado ariete de la Albiceleste.

Con esta victoria, Palmeiras ascendió de manera provisional a la primera posición de la primera fase del ‘Paulistão’, mientras que el São Paulo roza ahora los puestos de descenso de este torneo regional que reúne a los mejores clubes del estado de São Paulo.

El conocido como ‘Choque-Rei’ se disputó en vísperas del arranque de la Liga brasileña, que este año se adelantó algunos meses conforme a temporadas anteriores, fruto de una profunda remodelación del calendario por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

De hecho, el Palmeiras será el encargado de inaugurar el Campeonato Brasileño de 2026 en casa del Atlético Mineiro el próximo miércoles, en Belo Horizonte. EFE