Paraguayos en el Exterior

Damián Bobadilla y ‘Flaco’ López brillan en el clásico

Palmeiras, con gol y asistencia del internacional argentino José Manuel ‘Flaco’ López, ganó este sábado, por 3-1, a un São Paulo que intimidó con el tanto del paraguayo Damián Bobadilla, en el clásico de la quinta jornada del Campeonato Paulista.

El equipo del técnico portugués Abel Ferreira salió revolucionado al césped del Arena Barueri y se adelantó por medio de un disparo manso desde fuera del área de Maurício en el minuto 8, tras un robo en la salida de Andreas Pereira.

El Tricolor de Morumbí reaccionó rápido y devolvió la igualdad al marcador en un saque de esquina que desvió el central ecuatoriano Robert Arboleda para el remate de primeras de Bobadilla desde el corazón del área.

El extremo chileno Gonzalo Tapia a punto estuvo de consumar la remontada para el cuadro de Hernán Crespo, pero fue el Palmeiras el que hizo valer su fortaleza ofensiva con un gol de categoría de ‘Flaco’ López después de una buena combinación de pases en el minuto 31.

En el inicio de la segunda mitad, sentenció de cabeza el lateral derecho Khellven al aprovechar una dejada del espigado ariete de la Albiceleste.

Con esta victoria, Palmeiras ascendió de manera provisional a la primera posición de la primera fase del ‘Paulistão’, mientras que el São Paulo roza ahora los puestos de descenso de este torneo regional que reúne a los mejores clubes del estado de São Paulo.

El conocido como ‘Choque-Rei’ se disputó en vísperas del arranque de la Liga brasileña, que este año se adelantó algunos meses conforme a temporadas anteriores, fruto de una profunda remodelación del calendario por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

De hecho, el Palmeiras será el encargado de inaugurar el Campeonato Brasileño de 2026 en casa del Atlético Mineiro el próximo miércoles, en Belo Horizonte. EFE

bbff.jpg
Paraguayos en el Exterior
Guillermo Paiva se queda sin Supercopa
El delantero paraguayo del Junior de Barranquilla, Guillermo Paiva, jugó todo el encuentro contra Independiente Santa Fe, válido por la final de la Supercopa colombiana. Fue caída 0-3 del equipo del ex Olimpia.
Enero 22, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero paraguay.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero a Boca Juniors: “Acuerdo de palabra”
El paraguayo Ángel Romero está para convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors para la temporada 2026 ya que existiría un “acuerdo de palabra”.
Enero 22, 2026 06:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Claudia Martínez Olimpia
Paraguayos en el Exterior
Nogués sobre Claudinha: “Estamos en la etapa de redacción del contrato”
El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, brindó declaraciones a la prensa estadounidense donde confirmó las avanzadas negociaciones entre Olimpia y Washington Spirit por el pase de Claudia Martínez.
Enero 21, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
G_Jet-pXsAAiX0x.jfif
Paraguayos en el Exterior
Javier Domínguez: “Dije que sí de una”
El volante paraguayo Javier Domínguez es flamante incorporación del Atlético Tucumán argentino y dio sus primeras declaraciones en San Miguel de Tucumán, su nuevo hogar.
Enero 21, 2026 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
angelito.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors evaluaría el fichaje de Ángel Romero
Después de no continuar en el Corinthians, Ángel Romero podría seguir su carrera deportiva en Boca Juniors ya que señalan que es del agrado del presidente Juan Román Riquelme.
Enero 21, 2026 02:48 p. m.
 · 
Redacción D10
F9X4UyhWcAAMrB3.png
Paraguayos en el Exterior
Bruno Valdez rescindió con Boca Juniors
El defensa paraguayo Bruno Valdez rescindió el vínculo contractual con Boca Juniors y se convirtió en jugador libre.
Enero 21, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
