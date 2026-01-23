La ex figura de Boca Juniors que criticó a Ángel Romero

Ángel Romero podría llegar a Boca Juniors y al anuncio oficial se podría dar en las próximas horas. Los medios argentinos dan por hecho el acuerdo.

Neri Cardozo, una exfigura de Boca Juniors que se consagró campeón de la Copa Libertadores, Sudamericana y varios títulos locales con el Xeneize, criticó la llegada del Melli al cuadro argentino.

El exjugador de 39 años utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto de una noticia que habla de la llegada de Ángel Romero al cuadro de la Rivera. “Ahora cualquiera puede jugar en Boca”, escribió Neri Cardozo.