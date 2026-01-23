23 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

La ex figura de Boca Juniors que criticó a Ángel Romero

Una ex figura de Boca Juniors criticó la posible llegada del paraguayo Ángel Romero al conjunto xeneize.

Enero 23, 2026 11:41 a. m. • 
Por Redacción D10
H1mXJgd4f_1200x0__1.jpg

Neri Cardozo criticó la posible llegada de Ángel Romero a Boca Juniors.

Ángel Romero podría llegar a Boca Juniors y al anuncio oficial se podría dar en las próximas horas. Los medios argentinos dan por hecho el acuerdo.

Neri Cardozo, una exfigura de Boca Juniors que se consagró campeón de la Copa Libertadores, Sudamericana y varios títulos locales con el Xeneize, criticó la llegada del Melli al cuadro argentino.

El exjugador de 39 años utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto de una noticia que habla de la llegada de Ángel Romero al cuadro de la Rivera. “Ahora cualquiera puede jugar en Boca”, escribió Neri Cardozo.

Ángel Romero Boca Juniors Nery Cardozo
Redacción D10
