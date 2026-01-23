Elogian en España a joven padelista paraguayo

Un talento guaraní acapara miradas del mundo deportivo, esta vez desde las páginas del prestigioso diario deportivo Marca de España. El medio europeo resaltó la labor del padelista paraguayo Mariano González, de 18 años y más de 1.90 metros de estatura, a quien califican como una verdadera “joya” del pádel mundial.

El medio resalta la irrupción del joven padelista nacional en el exigente circuito de Premier Padel, subrayando que Paraguay exporta una técnica refinada capaz de competir en los escenarios más emblemáticos del planeta.

En charla con el medio español, Mariano dejó en claro su identidad y la firme intención de “marcar su propio camino” en un deporte históricamente dominado por España y Argentina.

La prensa ibérica elogió su madurez pese a su juventud, destacando que el paraguayo posee un estilo de juego agresivo y una mentalidad de hierro que lo posicionan como uno de los proyectos más serios de la FIP (Federación Internacional de Pádel).

González migró a España con toda su familia hace tres años. Preguntado por las dificultades de cambiar de país drásticamente, el paraguayo dijo que “tuvimos la suerte de contar con doble nacionalidad, que también es una gran ventaja para residir aquí en Europa. Yo creo que eso nos abrió muchas puertas para poder estar en Madrid hoy en día”, aseguró.

De hecho, el padelista cree que para que el pádel paraguayo evolucione desde las bases “lo principal es que los chicos puedan venir aquí a España. Es un paso grande y complicado, pero es el camino para seguir creciendo. Si los chicos están comprometidos y se animan a dar el salto, creo que Paraguay podría estar entre las mejores potencias”, aseguró el joven.