23 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Elogian en España a joven padelista paraguayo

El encarnaceno Mariano González viene destacándose como una gran proyección en la Premier Pádel, el circuito oficial de pádel profesional a nivel mundial.

Enero 23, 2026 04:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Mariano González, padelista.jpg

El padelista paraguayo se encuentra compitiendo en lo más alto del pádel mundial.

FOTO: INSTAGRAM

Un talento guaraní acapara miradas del mundo deportivo, esta vez desde las páginas del prestigioso diario deportivo Marca de España. El medio europeo resaltó la labor del padelista paraguayo Mariano González, de 18 años y más de 1.90 metros de estatura, a quien califican como una verdadera “joya” del pádel mundial.

El medio resalta la irrupción del joven padelista nacional en el exigente circuito de Premier Padel, subrayando que Paraguay exporta una técnica refinada capaz de competir en los escenarios más emblemáticos del planeta.
En charla con el medio español, Mariano dejó en claro su identidad y la firme intención de “marcar su propio camino” en un deporte históricamente dominado por España y Argentina.

La prensa ibérica elogió su madurez pese a su juventud, destacando que el paraguayo posee un estilo de juego agresivo y una mentalidad de hierro que lo posicionan como uno de los proyectos más serios de la FIP (Federación Internacional de Pádel).

González migró a España con toda su familia hace tres años. Preguntado por las dificultades de cambiar de país drásticamente, el paraguayo dijo que “tuvimos la suerte de contar con doble nacionalidad, que también es una gran ventaja para residir aquí en Europa. Yo creo que eso nos abrió muchas puertas para poder estar en Madrid hoy en día”, aseguró.

De hecho, el padelista cree que para que el pádel paraguayo evolucione desde las bases “lo principal es que los chicos puedan venir aquí a España. Es un paso grande y complicado, pero es el camino para seguir creciendo. Si los chicos están comprometidos y se animan a dar el salto, creo que Paraguay podría estar entre las mejores potencias”, aseguró el joven.

Pádel España
Redacción D10
Claudia Martínez Olimpia
Paraguayos en el Exterior
Nogués sobre Claudinha: "Estamos en la etapa de redacción del contrato"
El presidente del Olimpia, Rodrigo Nogués, brindó declaraciones a la prensa estadounidense donde confirmó las avanzadas negociaciones entre Olimpia y Washington Spirit por el pase de Claudia Martínez.
Enero 21, 2026 04:27 p. m.
 · 
Redacción D10
G_Jet-pXsAAiX0x.jfif
Paraguayos en el Exterior
Javier Domínguez: "Dije que sí de una"
El volante paraguayo Javier Domínguez es flamante incorporación del Atlético Tucumán argentino y dio sus primeras declaraciones en San Miguel de Tucumán, su nuevo hogar.
Enero 21, 2026 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
angelito.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors evaluaría el fichaje de Ángel Romero
Después de no continuar en el Corinthians, Ángel Romero podría seguir su carrera deportiva en Boca Juniors ya que señalan que es del agrado del presidente Juan Román Riquelme.
Enero 21, 2026 02:48 p. m.
 · 
Redacción D10
F9X4UyhWcAAMrB3.png
Paraguayos en el Exterior
Bruno Valdez rescindió con Boca Juniors
El defensa paraguayo Bruno Valdez rescindió el vínculo contractual con Boca Juniors y se convirtió en jugador libre.
Enero 21, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Javier Domínguez.jpg
Paraguayos en el Exterior
Javier Domínguez es presentado en Atlético Tucumán
El mediocampista paraguayo Javier Domínguez fue presentado en Atlético Tucumán de Argentina.
Enero 21, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Gracias, kape: Platense agradece a Ronaldo Martínez
El ahora ex jugador del club argentino, Ronaldo Martínez, recibió el agradecimiento por su paso por la institución.
Enero 20, 2026 06:41 p. m.
 · 
Redacción D10
