Ángel Romero: “Ganar todas las copas que juguemos”

El delantero paraguayo Ángel Romero fue presentado como refuerzo del Boca Juniors de Argentina.

El Melli habló en exclusiva con El Extra de Fútbol a lo Grande por NPY y dio sus sensaciones tras este nuevo paso en su carrera. “Muy contento por poder dar este paso en mi carrera, salió todo bien la prueba médica, ya pude conocer al grupo y metido de lleno en el mundo Boca, solo me queda trabajar para ponerme a punto físicamente”.

Acerca de lo que pretende en su nueva experiencia, Romero expuso: “Mucha expectativa en Boca, ya tenía un buen equipo y ahora los que nos sumamos queremos hacer un Boca más competitivo para disputar y ganar todas las Copas; nosotros vamos a ayudar para eso”.

El atacante de la Albirroja explicó que la llamada del presidente xeneize lo motivó, a lo que remarcó: “Riquelme (Juan Román) me preguntó si tenía ganas de llegar a Boca, y no dudé, el vestir los colores y jugar en la Bombonera. Óscar me comentó todo lo que significa un equipo grande y exigente, y me gustó el desafío; contento por la oportunidad y asumir con responsabilidad; es un año importante de mi carrera porque mi sueño es estar en el Mundial”.

La nueva etapa significa un gran desafío para el albirrojo a lo que remarcó: “Estuve conversando con el entrenador, aún no sé en qué puesto me puede utilizar; obviamente me gusta el frente de ataque, tener la posibilidad de convertir goles, pero ahora quiero ponerme bien y pelear por un puesto”. Sumando: “Hay grandes jugadores, me recibió Paredes, también ya hablé con Cavani, y solo me queda adaptarme al grupo y al equipo”.

Ángel está convencido en hacer un buen papel en este nuevo desafío que le toca afrontar: “Con la humildad del paraguayo, trabajo y sacrificio para demostrar en el vestuario y en cancha lo que somos”, recordando de su paso por el club años atrás: “Con Óscar vinimos a prueba a Boca de chicos (en 2007), disfrutamos mucho de todo lo que es el club en esa oportunidad, estuvimos como pasapelotas, coincidentemente se nos puso otra vez en este camino”.