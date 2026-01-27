Las palabras de Ángel Romero, refuerzo de Boca Juniors

El delantero paraguayo Ángel Romero viajó ayer con destino a Argentina para convertirse en nuevo refuerzo de Boca Juniors.

El Melli llega al equipo xeneize en condición de libre y tuvo palabras con los medios paraguayos antes de subir al avión y también con los argentinos al llegar al vecino país donde dijo prácticamente lo mismo.

Ángel manifestó que se siente bien y que solo le falta ritmo. “Estoy muy bien físicamente, no es lo mismo entrenar solo que entrenar con el grupo. Me falta ritmo, es cuestión de hablarlo con el profe (Claudio Úbeda) y ponerme a disposición pronto”, indicó.

También destacó que el paso a Boca es un desafío muy grande. “Ojalá nos vaya bien y podamos darle una alegría a la gente. Es un desafío importante en mi carrera”, destacó.

Por último dejó un mensaje al hincha de Boca Juniors. “Vengo a ayudar al equipo, a dar lo mejor de mí y que apoyen como siempre lo hacen para ver a Boca Juniors campeón”, indicó.

Ángel Romero se hará la revisión médica este martes para posteriormente convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors y sumarse al plantel profesional.